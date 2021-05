Madrid ha votado contra Pablo Iglesias

Al escribir esta columna, el escrutinio de los votos es escaso. En concreto el 18,70 por ciento. Se puede producir algún cambio en las tendencias aunque es poco probable que eso ocurra. Lo que ya es una evidencia es que el fracaso de Pablo Iglesias ha sido monumental. Dejó el Gobierno para convertirse en una especie de caudillo que llevase a la izquierda madrileña a conseguir un resultado demoledor para Ayuso y Monasterio. Pero le dijeron, primero Gabilondo y luego Mónica García, que ni hablar del peluquín, que si tenía grandes planes lo celebraban aunque preferían ir a lo suyo. Y Pablo Iglesias se ha encontrado con algo que él, sentado sobre la atalaya de su arrogancia, ha sido incapaz de intuir: en Madrid la movilización ha sido enorme para votar en su contra. No cae bien, no gusta, y el voto en su contra ha sido decisivo. Los resultados para Iglesias han sido muy flojos. Lo más gracioso es que en Podemos dicen que están muy satisfechos porque la movilización de los votantes ha sido histórica. Se les olvida apuntar que ha sido contra su candidato. Habrá que analizar los datos definitivos y comprobar cómo ha evolucionado el voto en las poblaciones del sur y en los barrios más populares de la ciudad (de momento las poblaciones que formaban el famoso cinturón rojo de Madrid han elegido a Ayuso y no a Iglesias. Un gran éxito, sí). Tal vez sea mucho peor de lo que parece para Iglesias. No ha ganado ni el Vallecas a no ser que el escrutinio dé un vuelco espectacular.

Por otra parte, los madrileños han dicho que no, que el Gobierno de coalición es una estafa porque nadie votó al partido socialista (en las elecciones generales) para que Sánchez colocase a Iglesias y a los suyos en el Gobierno. El no ha sido definitivo y el presidente del Gobierno debería tomar nota de lo que ha sucedido en Madrid. Los socialistas madrileños deben reflexionar puesto que los resultados son penosos (son resultado de una campaña mal diseñada y peor dirigida que ha convertido a Ángel Gabilondo en carne de cañón). Y los socialistas de toda España deberían comenzar a pensar que el camino elegido es equivocado y solo les llevará al desastre más absoluto. En Ciudadanos ya no pueden ni pensar. Más Madrid y Vox han conseguido el resultado esperado y supongo que se conforman.

Isabel Natividad Díaz Ayuso se ha convertido en el punto de inflexión que la política española reclama hace tiempo. Todo puede cambiar a partir de ahora. Ya veremos cómo.