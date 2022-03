Mañana se presenta con motivo del 75 aniversario una nueva edición de “Cómo llora Sevilla”

Mañana a las siete de la tarde y en el Salón de Actos de Excmo. Ateneo de Sevilla, calle Orfila y que preside Emilio Boja Malavé, tendrá lugar la presentación oficial de la una nueva edición del libro Como llora Sevilla del padre jesuita Ramon Cue que ha salido al mercado con motivo del 75 aniversario de su primera edición y que se ha convertido en el libro más leído de la historia de la Semana Santa de hispalense. Se trata de la edición número 18 de esta obra que vio la luz en 1947 y de la que se cumple por tanto 75 años desde que fue escrita sin dejar ningún año su cita con las librerías. Curiosamente esta obra en prosa poética se va a presentar en el Ateneo de Sevilla donde se creó la famosa Generación del 27 en una reunión de poetas entre los que se encontraban Alberti y García Lorca entre ocho poetas más y se realizó la famosa foto del nacimiento de la Generación del 27. Sevilla Press Ediciones lo vuelve a reeditar con 15 nuevos prólogos de periodistas y cofrades y más de 30 fotografías a todo color seleccionadas como las mejores de los prestigiosos fotógrafos de Semana Santa Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, autores de cientos de carteles y merecedores de muchísimos premios en su larga vida profesional. Completa esta lujosa edición una extensa biografía del Padre Ramón Cué realizada por la Compañía de Jesús y en la que se relata desde su infancia en México hasta su fallecimiento hace 20 años en España, incluyendo su expulsión de España junto a los Jesuitas. En Como llora Sevilla se cuenta la visita del sacerdote jesuita mejicano a la Semana Santa de Sevilla, que descubrió de la mano de cinco jóvenes estudiantes de la ciudad: Manuel Ferrand Bonilla, Joaquín González Moreno, Juan Delgado Alba, Carlos Acedo Romero, y Julio Martínez Velasco. A su regreso a Méjico el padre Cué envió a sus amigos sevillanos un escrito sobre lo que le había parecido la Semana Santa pensando en que valdría a extranjeros para conocerla mejor, pero aquel texto gustó tanto a sus receptores y a los sevillanos cofrades que se convirtió en la ‘Biblia’ de la Semana Santa de toda una época. En esta edición se añade por primera vez el escrito remitido por la Secretaría de Estado del Vaticano a la Editorial Sevilla Press en el que transmite el agradecimiento del Papa Francisco tras haber recibido un ejemplar especial de pasta dura de ‘Cómo llora Sevilla’. Curiosamente existen coincidencias entre Su Santidad El Papa Francisco y Ramón Cué, ya que ambos coincidieron como jesuitas, son de habla hispana, Argentina y Méjico, y viajaron a España para estudiar. La nueva edición ha llegado a todas las librerías de España en este año de retorno de las cofradías a las calles de Sevilla después de dos años sin salir las procesiones y casi sin visitas de turistas a la ciudad. También se encuentra a la venta en las basílicas de la Macarena y El Gran Poder de Sevilla, en la Librería Diocesana de Sevilla ubicada en el Palacio Arzobispal, en Amazon, en El Corte Inglés, en Casa del libro y en Fnac o pidiéndolo al correo comollorasevilla@gmail.com y se le enviara a su domicilio o a libros c.c. Todos aquellos que han leído Cómo llora Sevilla... coinciden en resaltar la belleza de los pasajes protagonizados por la Macarena, los pasos de Palio o la labor tanto del capataz como del costalero. El poema protagonizado por la niña enferma de la calle Feria es sublime, como también lo es el episodio a modo de capítulo dedicado a las hermanas de la Cruz, aun cuando sabemos a ciencia cierta que no lo vivió en primera persona. Entre las anécdotas de este libro se recoge el hecho de que en el año 1947 llovió el Domingo de Ramos y se tuvo que volver la Hiniesta y no salió la Amargura por lo que el autor se pregunta cómo pudo escribir tan magistralmente Ramón Cué el capítulo dedicado a la Amargura a su paso por las Hermanitas de la Cruz. ¿Lo escribió por lo que los cinco jóvenes le habían contado de lo que se habían perdido? Porque el libro sale al año siguiente y el Padre Cué curiosamente no tuvo oportunidad de vivir. Mañana estaremos en el Ateneo de Sevilla acompañando al editor y los muchos seguidores de este sacerdote que dejo una huella inolvidable a su paso por Sevilla