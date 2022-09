Mañana viernes será el pregón numero XIV, que dará el pistoletazo de salida a otra edición de la Feria de los Palacios

Bodegas Busto acogió la presentación del cartel anunciador del XIV Pregón de la Feria de Los Palacios y Villafranca 2022 que será pronunciado por el joven palaciego Francisco Manuel Cabeza Fernández. Una vez más, Bodegas Busto puso a disposición de la Delegación Municipal de Festejos, sus instalaciones para hacer público el cartel anunciador del pregón de Feria de Los Palacios y Villafranca. Al acto, acudieron numerosos vecinos de la localidad, así como presidentes de casetas y representantes de la Corporación municipal. El delegado municipal de Festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, junto al pregonero, Francisco Manuel Cabeza, fueron los encargados de descubrir el cartel de un pregón que, un año más, se traslada al propio recinto ferial y que tendrá lugar el viernes, 16 de septiembre, a las 22 horas, en la caseta “Los Rockypankis”. Francisco Manuel Cabeza Fernández será presentado por Trinidad García Caballero. Tras la entrega de las pastas que guarecerán su texto, el pregonero dedicó unas palabras de agradecimiento a la Delegación de Festejos por confiar en él. En su intervención mostró toda su ilusión por ser pregonero de la Feria del ‘reencuentro’ y del Centenario, un hecho que para él es “todo un reto” y además lo asume “con mucho orgullo”. “Estoy vinculado a otros ámbitos como el cofrade y no me había planteado ofrecer el pregón de feria, sin embargo, he de decir que ha supuesto un orgullo y una gran ilusión para mí. Voy a plasmar mi forma de vivir la feria y mi forma de ver la vida. Esta será la feria del reencuentro, cuando se encienda la portada habrán pasado 1.008 días desde el día que se apagó por última vez, una situación muy emocionante” “Además me he asignado ser el pregonero del centenario de la feria que hubo de ser suspendida por la pandemia. Por todo ello, asumo con bastante amor por el pueblo de Los Palacios y Villafranca este reto y agradezco a la caseta de “Los Rockypankis”, que es mi caseta, el esfuerzo de agilizar el montaje para que todo esté listo para el día del pregón”, fueron algunas de las palabras de este pregonero el pasado día seis de este mes. Durante el acto también se hizo entrega de una placa al propietario de Bodegas Busto, Joaquín Busto, por su compromiso y dedicación a la historia de Los Palacios y Villafranca y en concreto a su feria. Reconocimiento que recogió de manos de la delegada Municipal de Recursos Humanos, Rocío Lay. Palabras de agradecimiento para Joaquín tuvo también el delegado Municipal de Festejos, Turismo y Comercio, Juan Manuel Bernal Cecilia, “con este detalle queremos reconocer lo mucho que usted le ha dado a este pueblo. El pregón será el inicio y la apertura de nuestra feria. La Delegación de Festejos y con la implicación de todas las delegaciones del Ayuntamiento trabaja con todos los recursos a su alcance, día a día, en el recinto ferial, realizando contrataciones y otros mil detalles, en estas fiestas del reencuentro, de la alegría, centenaria, ya que se cumplen 102 años desde que se celebró la primera feria, para que el pueblo de Los Palacios y Villafranca, los vecinos, disfruten, sonrían y sean felices porque se lo merecen. Una oferta muy interesante para este fin de semana en Los Palacios y Villafranca.