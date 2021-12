Más cabreado que ojú

No es que no crea en la variante Ómicron, pero cabreado si estoy porque creo que nos están engañando de nuevo, exagerando la cosa, poniéndolo todo muy feo con el Covid para que nos vacunemos las veces que haga falta y no salgamos mucho a la calle a protestar contra el Gobierno, como hoy van a salir los agricultores, que están dando las boqueadas. Estoy vacunado desde hace meses, pero a los diez días de que me inocularan el virus tuve problemas serios en las piernas, se lo comuniqué a mi médica, me dijo que lo íbamos a ver y hasta hoy. Han pasado meses y sigo sin noticias, aunque conservo las piernas. Sigo sin saber nada de eso, de una analítica y de una prueba de heces rutinarias. Lo dejé aburrido, que me llamen cuando quieran. Sigo vivo y fuerte para trabajar, para pagar los impuestos y el autónomo, que es para lo que me quiere vivo el Gobierno, para que pague la luz más cara de la historia y siga yendo al supermercado aunque cada día me entren menos cosas en la cesta. Siempre me gasto lo mismo, 50 euros, así que si esto sigue subiendo, que parece que sí, un día iré a Mercadona, dejaré ese dinero en caja y llevaré solo tres arenques, un kilo de jureles y dos barras de pan chicle. Pero hoy vamos a conocer los datos de la creación de empleo y afiliaciones a la Seguridad Social, que según Yolanda Díaz, la ministra, serán la repera. ¿Por eso quieren acabar con la Reforma Laboral de 2012, porque crea empleo? Parece que no tiene mucho sentido, pero que se esté creando empleo es una buena noticia, aunque sea precario. A los sindicatos no les gusta eso, pero les importaba más cuando gobernaba la derecha, porque les daban menos dinero. A todo esto, y cambiando el tercio, es tremendo lo que ocurre en el Congreso con la libertad de prensa y, en concreto, con el Partido Socialista, que se aleja de la democracia de manera alarmante al firmar lo que ha firmado con los partidos con los que lo ha hecho, con los que tienen a Sánchez en la Moncloa. El Partido Socialista dando carnés de periodistas buenos o malos, en pro de la “cordialidad”. Quieren acabar con las preguntas incómodas en el Congreso, algo que jamás había ocurrido, que se sepa. Firmando un comunicado con quienes veían bien que ETA mandara cartas bombas y matara a periodistas. Lo dicho, más cabreado que ojú.