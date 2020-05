Más de un millón de multas por el decreto de alarma

El Ministerio del Interior, ha registrado este miércoles, más de un millón de multas por incumplimientos del estado de alarma. Éste fue declarado el 14 de marzo para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Tras 67 días de estado de alarma, se han tramitado 1.006.000 propuestas de sanción aproximadamente.

Me parece absolutamente desproporcionado.

Cuando han indicado que se iban a aplicar estas normas con cautela, moderación y flexibilidad.

La población en España es de unos 47,5 millones de personas.

El número de extranjeros, que difícilmente entienden nuestro Derecho y lengua ha crecido enormemente.(unos 5,5 millones) .

Por países de origen, los grupos extranjeros de población más numerosos proceden de Marruecos (864.546 ciudadanos), Rumanía (665.598), Reino Unido (262.123), Italia (251.610), China (232.617)..Ninguno de ellos tiene el castellano como lengua materna.

La pandemia de coronavirus ha elevado la mortalidad en España en más de 28.000 personas.

El grupo de edad de mayores de 65 años ya constituye el 20 % aproximado del total, mientras que el 16 % tiene menos de 16 años.

Luego las cuentas parecen fáciles.

Se ha impuesto una multa prácticamente a uno de cada treinta españoles. Por tanto ,parece natural ejercitar el derecho de defensa, ya que aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han actuado con heroicidad y cumplimiento de su deber. Alguna puede tener algún error.

A pesar de ello el Ministro ha defendido esta política de sanciones para la "minoría" de ciudadanos. Una minoría de un millón.

En pocas sanciones, se ha dado el boletín, en el momento de su imposición y por tanto no sabemos si recogen los argumentos que se esgrimieron para estar donde se estaba.

Esa desproporcionalidad, nos parece aún mayor, si consideramos las cuantías de las multas y el estado económico de las familias españolas.

Los propios organismos oficiales indican “este año se registrarán previsiblemente los retrocesos del PIB más abultados desde la Segunda Guerra Mundial en el del conjunto de las economías avanzadas y desde la Guerra Civil, en el caso de España”,

Ahora, sitúan la caída del PIB en dos escenarios que plantean una horquilla del 9,5% al 12,4% en el 2020, “La recuperación no estará exenta de dificultades y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente”.

La Fundación de las Cajas de Ahorros , adelanta un una tasa de paro entorno al 20%. La deuda pública está en niveles del año 1900.

En conclusión :

El número de multas nos parece excesivo y desproporcionado.

Jurídicamente, producto de una normativa oscura y muy numerosa.

Y para las familias les va a suponer un verdadero esfuerzo, su pago.

“Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.”

En el capítulo 51, de la segunda parte, se incluye la carta que Don Quijote remitió a Sancho Panza para aconsejarle en la tarea de Gobernador de la ínsula de Barataria. Una de las recomendaciones es particularmente oportuna en esta opacidad y proliferación de normas ,donde nos multan por incumplirlas: "No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas: que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella". El incumplimiento de normas es tan malo como el exceso de las mismas.

Aunque el CIS diga lo contrario...