Más paro en Andalucía

Susana Díaz se refería ayer en Twitter de esta manera a los malos resultados del empleo en Andalucía: “Mala noticia que uno de cada tres desempleados nuevos en España sea andaluz. Dejamos el Gobierno en Andalucía con 789. 000 parados y ahora hay 806.090. Un año perdido de Juanma Moreno”. En efecto, los datos son malos, los peores de un mes de enero desde hace seis años. Lo son sobre todo para Pedro Sánchez, pero a ella le interesan los de Andalucía y aquí el que gobierna es Juanma Moreno, que en un año dicen que ha arruinado la sanidad pública, una de las mejores del mundo, y, por lo visto, el empleo. Deberían preocuparle a la expresidenta andaluza estos malos datos por encima de quiénes sean los responsables, Sánchez o Moreno, aunque no creo que le preocupen tanto. La política es, en general, un juego sucio de compadres y lo que ella quisiera es que al Gobierno andaluz actual le fuera todo mal, como a Pablo Casado le encantaría que Sánchez se estrellara en su aventura socialcomunista con Pablo Iglesias.

¿Cuándo no han sido malos los datos del paro en nuestra región? Socialismo es sinónimo de paro, al menos en esta tierra y en Extremadura. Es que creo, además, que al Partido Socialista le interesó siempre que Andalucía fuera lo que es, una tierra con mucho paro, con pobreza y a la cola de muchas cosas vitales. También es verdad que somos la repera en otras muchas cosas que nos han ayudado siempre a no caer en la más denigrante miseria. El paro es una lacra y parece que no va a ser posible que desaparezca algún día. Es más, todo apunta a que este año podemos volver al millón de parados, porque los indicadores económicos no suelen fallar mucho. Las políticas de empleo del Gobierno anterior funcionaron medianamente bien en los dos o tres últimos años, por encima incluso que en otras regiones de España donde el desempleo no parece lo más preocupante. Que ahora hayamos tenido estos datos tan alarmantes, ¿es responsabilidad del Gobierno central o del nuestro? ¿Ha tenido algo que ver la inestabilidad política de los últimos meses o esto lo marcan las estrategias económicas europeas?