Más ricos que pobres

Será que no me crié en un pueblo rico sino de jornaleros, como era Palomares del Río hace medio siglo. Digo que era porque ya no es un pueblo de jornaleros del campo, o no tanto como antaño. Hay muchas urbanizaciones y todas son urbanas. De hecho cuando me puse a buscar vivienda allí para regresar al pueblo de mi infancia lo tuve que dejar porque no estaban a mi alcance las que me gustaban y acabé comprando en La Puebla del Río, en un pinar donde los pájaros te dan los buenos días cada mañana por la ventana y el cielo es tan azul que crees que estás mirando el mar.

Como decía al inicio, el hecho de no haberme criado entre ricos hizo que no los odiara y jamás, que recuerde, he ido contra quienes tienen mucho dinero ganado legalmente, sobre todo contra los que crean empleo. O sea, estaría encantado con que hubiera en nuestro país muchos más millonarios como Amancio Ortega, si hacen lo que él: crear empleo y dar mucho dinero a la Sanidad para que sea cada día mejor servicio público. Es lógico que la izquierda esta de ahora, la de Podemos, esté en contra porque son de una ideología que se alimenta de parados, pobres, desheredados de la tierra, marginados sociales y millones de criaturas pidiendo ayudas públicas para sobrevivir.

Me despegué de esa ideología en cuanto supe de verdad lo que es: gobernantes que crean problemas para que los necesitados les pidan ayuda y no vean mal que vivan en mansiones y se forren con la política, como el socialista José Bono o el comunista Pablo Iglesias. Hombre, si nos dan de comer, que vivan como dioses, qué menos, ¿verdad? Por cierto, la noche del sábado José Bono, el ricachón socialista, ofendió a Julio Anguita en el debate de La Sexta, ahora que no se puede defender. Más quisiera este señorito tener la talla política y moral que tuvo líder comunista, por no hablar de otras cosas.

Ojalá hubiera muchos ricos emprendedores, empresarios serios y mecenas que crearan empleo y riqueza. También soy de los que piensan que la riqueza la crean los trabajadores, pero tienen que tener dónde trabajar. ¿Han escuchado alguna vez hablar a Iglesias de crear riqueza legal? No, pero sí de que haya paguitas, subsidio, expropiaciones y limosnas sociales.

Íñigo Errejón sigue dando la tabarra con lo de trabajar menos. ¿Menos todavía? Para una vez que está currando, el tío quiere que se trabajen menos días a la semana, solo cuatro.