Masterchef 10 o Luismi el bombero y su «Gato acostado el 2 de Mayo»

Ayer, se rozó lo surrealista cuando Luismi intentó mejorar uno de los peores y más míticos platos de la historia del programa, el famoso «León come gamba». Luismi presentó su «Gato acostado el 2 de Mayo» provocando enorme vergüenza y un punto de ternura y simpatía. Porque más básico y más cortito no se puede ser. Ni ensayando y fingiendo un papel se pueden lograr las cotas que Luismi alcanza cada vez que abre la boca.

Al margen del desastre que representa un sujeto como este para el prestigio de los que intentan llegar a ser chefs o de los que ya lo son, al margen de la relevancia que tiene MasterChef si suceden estas cosas, lo que me pregunto es si los que intentaron llegar hasta el final en el casting de MasterChef 10 no se quieren tirar por la ventana comprobando que un impresentable de la cocina (como bombero, insisto, espero que el nivel sea otro) sigue concursando y siendo el centro de atención de millones de personas. Me pregunto si podré acceder a ser concursante presentando cualquier plato simplón y mediocre en la próxima edición. Me pregunto si mi pasión por la cocina (nula) sumada a las ganas de aparecer en una pantalla de televisión para hacer y decir chorradas, serán suficientes para conseguir una plaza en MasterChef 11.

Todo se ha convertido en un disparate. Pasarán los años y nos preguntaremos cómo fue posible que fuésemos tan tontainas... si es que sobrevivimos a tanta estupidez, claro.