Me pido el metro de Madrid

Ahora que Madrid empieza a estar en liquidación por reforma y descentralización me pido su metro para Sevilla. En Madrid se puede vivir como un topo perfectamente, sin agobios de tráfico. Cuando yo buscaba casa para establecerme en Getafe porque había sido invitado a trasladarme a la Universidad Carlos III que está allí, algunos de mis colegas llegaban a aquella universidad quejándose del tráfico y es que vivían por el norte de la capital de España, que queda más fino, y acudían a la universidad en sus vehículos. Me llamaba la atención tanta queja porque con venirse en metro cambiando de líneas y en los cercanías era suficiente y servía para hacer ejercicio y ver palpitar la ciudad. Hasta te las puedes aviar viviendo en Sevilla y yendo a dar clases en Madrid si te concentras las horas de clase en unos días y agarras ese tren de cercanías que se llama AVE, lo que pasa es que al final cansa mucho y tampoco podemos los funcionarios vivir tan lejos de nuestros curres.

El metro de Sevilla ya tenía que estar construido entero desde hace no sé cuántos años. En Madrid te taladran un túnel en un santiamén, hay proyectos de obras que tardan en Sevilla veinte y treinta años, fíjense en el tranvía de Alcalá de Guadaíra que cada vez que leo algo sobre él a estas alturas ya me harto de reír por no llorar, qué sería de nosotros sin Europa y sin Madrid, a lo peor tendríamos que ir a las playas de Huelva o de Cádiz por las carreteras que yo conocí de niño y joven, por una de ellas se iba a Madrid también, a veces detrás de un camión y de otro no sé cuánto tiempo para poder adelantarlos y que no te pillara la Guardia Civil en un cambio de rasante. Tuve un amigo que lo hacía y cuando le llamábamos la atención para que evitara jugarse la vida nos contestaba que por qué narices la Guardia Civil siempre se situaba al final del cambio de rasante en lugar de colocarse al principio para evitar desgracias.

Pues en Madrid, desde los años 70 hasta ahora, así, que me acuerde de pronto, he visto cómo han alargado y cerrado varias líneas de metro, cómo han levantado varias conexiones entre Atocha y Barajas, cómo han soterrado la M-30 que es una pasta gansa de las buenas, cómo han creado la T-4 en Barajas, cómo se sacaron de la manga una estación sólo para AVEs y hasta me acuerdo de aquel scalextric horrible con el que te topabas nada más salir de Atocha, al que derribaron y reorganizaron el tráfico de la zona. Y todo sin tener que poner de pretexto una expo en 1992 para luego abandonarnos y llevarse el dinero para los metros de Valencia y Bilbao y dejarnos aquí con una sola línea chiquita pero matona porque hasta le dan premios aunque a mí un metro no me parece metro hasta que la gente no se cuela de un salto, como en París, las paredes estén pintarrajeadas y huela a orines. Nuestra línea de Sevilla es muy pulcra y la gente aún no se ha desprendido de la pachorrera de las pequeñas ciudades sin metro ni grandeza, no es raro que alguien vaya en medio de las escaleras y no como ocurre en el metro de Londres donde unos carteles te están avisando continuamente que te arrimes a un lado por las escaleras automáticas, algunas de las cuales son tan enormes y empinadas que parece que te van a llevar con Julio Verne al centro de la tierra.

Andalucía ya está bastante descentralizada: el TSJA por un lado (Granada), la filmoteca por otro (Córdoba), el Centro Andaluz del Flamenco por otro (Jerez), el Centro Andaluz de las Letras por otro (Málaga), las ciudades de la Justicia por varios (Málaga, Almería, Córdoba), ¿la presidencia por otro? Porque no está en Málaga físicamente pero sí están físicamente los malagueños en su cima. En fin, este reparto para que nadie se enfade demuestra que no existe Andalucía sino las Andalucías, porque, aunque tengamos organismos dispersados fuera de la capital, ni aun así han cesado las críticas, envidias y odios contra Sevilla, de manera que yo me pido el metro de Madrid para Sevilla y las otras siete provincias que le demanden lo que quieran a la capital del reino. A este paso puede que lleguemos a formar la Confederación Ibérica de Aldeas Independientes (CIAI). Con un gobierno online.