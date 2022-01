Media Europa, ¡no agarrará el bicho!

Ya está bien de asustar a la gente, caramba, si media Europa y media España se va a contagiar con el virus de la Covid-19 (ya Covid-22 pero corregida y disminuida, por el momento), quiere decir que la otra mitad va a salir indemne o se va a contagiar de diversas enfermedades la mayoría llevaderas con resignación y esperanza de curación total. Habrá que cambiar el titular a mejor que menudas Navidades nervioseras y raras hemos pasado, las anteriores ni las celebramos apenas pero éstas han sido y no han sido, una cosa rara, indefinida, como España misma que aún no sabemos lo que es.

La mitad del mundo critica a la otra mitad. Vale, eso lo afirmaba mi madre y es un dicho completo, el basamento de los programas televisuales de critiqueo que no los ha inventado la TV sino los humanos porque el chismorreo, el cabildeo, que dicen los latinoamericanos, nos ha permitido comunicarnos desde tiempos remotísimos y actuar para cambiar las cosas, en un sentido o en otro. Cuando medio mundo critica al otro medio todo el mundo está actuando, llevando a término un ejercicio de catarsis a costa del otro, no como en esto de agarrar el virus Sars Cov-2 que unos lo padecen y otros no, aquí no existe interacción salvo la que se produce cuando el infectado se lo dice al sano y el sano se aparta y le recomienda que se aísle, que se tome un paracetamol y que se aguante.

Vaya con los titulares de los medios. Los que se refieren a empresas que dejan dinerito siempre son alegres. Por ejemplo, los de los supermercados y grandes superficies. Mercadona, Decathlon, Ikea, Lidl, El Corte Inglés..., esos entes siempre están contentos y nos ofrecen maravillas para volvernos felices. Sin embargo, comparen con la información del virus: todo son desgracias, si no hay una variante aquí la hay allá, este virus cambia más de chaqueta que Pedro Sánchez o que El Cid Campeador.

Los mensajes que recibimos hay que tomarlos también por su cara positiva. “Nueve de cada diez dentistas recomiendan Dentalblanco”. “Uno de cada diez dentistas no recomienda gastar dinero en Dentalblanco, es igual que otros muchos pero más caro”. Ese dentista que discrepa o es un despistado o es el único que piensa y no se pliega al cachondeo del consumo. “Coca-Cola es la chispa de la vida”. “Coca-Cola, uno de los mejores productos para desatascar tuberías”. Yo he sido testigo de eso. “Cerveza Birra, posiblemente la mejor cerveza del mundo”. Posiblemente es como decir que uno tiene un tío en Islandia sin estar seguro. La posibilidad en el fondo no es nada, es una carencia de seguridad, o sea, un intento de tomarle a uno por pendejo.

“Un millón de personas asistieron a la manifestación contra el piojo verde”. Vale, ¿cuántos habitantes tiene el lugar de la manifestación?, ¿veinte millones? “Diecinueve millones de ciudadanos y ciudadanas no asistieron a la manifestación contra el piojo verde”. “Toda Sevilla con su Semana Santa y su Feria”. ¿Cuántos sevillanos estaban en las playas y campings de Portugal, Huelva y Cádiz? ¿Un 30 por ciento? “Un 30 por ciento de sevillanos pasa de las fiestas primaverales?”. “Y un 20 por ciento va porque no tiene más remedio”. “Otro 5 por ciento se ha ido al extranjero”. Dada la presión de la sevillanía para que seas sevillano de los de bares y de los de “no te vayas, chiquillo, tómate otra”, “pero ¿qué prisa tienes, miarma?”, los titulares de los disidentes son para mí alegres. Y los otros también, claro, cada cual es libre de gozar en rebujinas y bullas.

Si la lotería es la ilusión de todos los días sumemos ahora la ilusión de que nos toque en el bando de los no contaminados por la Covid-22, que la pandemia, aunque sea más llevadera, no deja de fastidiar y de matar, es como cantar los cuarenta en las partidas de cartas que, como decía mi padrino, “no joden, pero atormentan”.