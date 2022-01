¿Miguel Bosé se está montando una secta o algo así?

Miguel Bosé habla ante una cámara y dice majaderías sin parar. Lo hace por dos razones: porque es un majadero y porque se lo permiten. Sí, Miguel Bosé habla y su voz se escucha porque muchos medios quieren sus palabras para hacer mejores audiencias y, además, no miden el daño que puede hacer una actitud tan negligente (la de Bosé lo es tanto como la del que le da voz y unos minutos de gloria).

Miguel Bosé está a punto de afirmar que la Tierra es plana. Miguel Bosé ya se atreve a decir que los responsables de la pandemia (¿¿??) han hecho un trabajo serio y brutal, pero que ya se sabe quienes son, dónde viven, qué empresas gestionan, y cómo se les puede atacar. El tufo a amenaza de líder de una secta es conocido y, en estas palabras, reconocibles. Miguel Bosé tiene seguidores que hacen reflexiones como esta (en Twitter): «Acabo de enterarme que ha fallecido el propietario de la ferretería más importante de mi localidad. 46 años. Infarto. Seguramente vacunado. Yendo en bici. Y ya van... Pero Miguel Bosé y Djokovic están muy locos». Es decir, tener un infarto mientras practicas ejercicio es el producto de vacunarse. Este es el nivel. Este es el peligro que corre la sociedad. En realidad, Miguel Bosé es un cantante venido a menos que ya no sabe ni lo que dice aunque alienta a miles de personas anónimas a decir majaderías mucho mayores que las que dice él mismo.

Es penoso y muy peligroso lo que está ocurriendo desde que las redes sociales comenzaron a funcionar: parece que todas las opiniones tienen el mismo valor y el pensamiento se ha democratizado. Y no, no y no; lo que ha pasado es que el pensamiento se ha abaratado y que las opiniones de un ignorante se siguen siendo tan absurdas y tan inquietantes como irrelevantes. Que nadie crea que por poder publicar un tuit su forma de pensar toma importancia. La opinión de un estúpido o la de un tarado es eso y no otra cosa.

Este es el mundo que estamos construyendo. Y, por si fuera poco, los realities en televisión se siguen haciendo un hueco. Me cachis.