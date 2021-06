Mis macetas: ¡que venga el padre Mundina!

Ahora está de moda mandar mensajes con cualquier circunstancia por la que estemos atravesando, generalmente se eligen buenos momentos con amigos o paisajes maravillosos con el fin de que nuestros semejantes comprueben que alguien o algunos están llevando a cabo eso que se llama vivir la vida y que, por lo visto, suele consistir en enseñar mucho los dientes con sonrisas eternas dentro del grupo. Otrosí, uno recibe lindas frases, se supone que nos las recomiendan para ser felices y seguir viviendo la vida. Imagino que en este contexto puedo yo desde este rincón periodístico confesar que en mi casita hay un patiecito que cuando llueve se moja como los demás y ojalá lloviera un día sí y el otro no para no estar pendiente de las macetas. Tenía unos cuencos de macetas pero todos vacíos y he aquí que les dije a unas afables mujeres conocedoras del mundo macetero que los sembraran. Brotaron entonces en mi patiecito pequeños geranios, gitanillas, clavellinas, etc.

Como suelo estar embebido en mi estudio, toda el agua que me sobra a mí les falta a ellas y ahora llega esta calor que me aterra y que odio a agravar la situación. El caso es que a algunas macetas las veo en la UCI o dando las últimas bocanadas y ahora estoy como Antonio Machado con el olmo seco que, a pesar de que estaba más seco que un esparto aún esperaba el hombre “otro milagro de la primavera”. En mi caso sería de este odioso verano de Sevilla. Pobres hijas mías, pobre de mi nieta, lo que les queda que pasar, no me atrevo a decir pobres sevillanos porque está visto que aquí el calor es un placer y ya he dicho mil veces que el mejor árbol en Sevilla y el Aljarafe es el árbol no plantado, cortado o sustituido por baldosas, toda una demostración de ingenio para una zona fresquita del planeta.

He dejado mis macetas a disposición de la selección natural y vaya si las está seleccionando para mal, lo que pasa es que eso se hace en los arriates o en una huerta donde creo que las plantas actúan como los humanos: para mí toda el agua que pueda y a las de al lado que les vayan dando. Tal vez por eso he visto morir árboles o quedarse pequeños cuando les colocas al lado otros.

El otro día, cuando las estaba regando a ver si llegaba el milagro, me acordaba del padre Mundina. Por ahí debe andar todavía porque leo en Internet que Vicente Mundina Balaguer, nacido en Villarreal el 9 de septiembre de 1932 y especialista en botánica, aún desarrolla sus inquietudes de todo tipo en la radio, si bien en otras partes de la Red leo que se ha retirado ya de los espacios públicos, rondará los 89 años. Cuando en los 70 y 80 nos hablaba de plantas en TVE me llamaba la atención una frase suya muy de cura y con ese tonillo inconfundible que tienen los curas. Miraba unas macetas y decía: “Me llevo ésta que parece más necesitada”. Y agarraba una para darle mimos especiales. Pues como no venga a mi casa el padre Mundina me parece a mí que las más necesitadas de mis macetas pronto le van a decir un definitivo adiós a este perro mundo. Con perdón para los perros porque somos los humanos los que lo estamos haciendo inhabitable, empezando por mí mismo.