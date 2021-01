Niños: no privéis de libertad a los pájaros...

Esto del medio ambiente no es una cosa de ayer por la tarde.

Paseando por Sevilla se habrán encontrado Vds. la siguiente leyenda en distintos inmuebles:

“Niños, no privéis de la libertad a los pájaros, no los martiricéis y no les destruyáis sus nidos.

Dios premia a los niños que protegen a los pájaros, y la ley prohíbe que se les cace, se destruyan sus nidos, y se les quiten las crías.”

Y se preguntarán ¿dónde he leído yo esta cerámica? ¿Quién la puso? ¿Cuándo y por qué?

Pues, se lo vamos a intentar contar:

En Sevilla la podemos leer en las altas escuelas de la calle Pacheco y Núñez del Prado, en la Plaza de Carmen Benítez (colegio), Pagés del Corro 115, en el colegio de San Bernardo y en el de San Isidoro de la calle Mateos Gago nº 32.

Corre la quimera en Sevilla de que dicha inscripción es obra del médico sevillano Don Antonio Ariza Camacho desgraciadamente fallecido en nuestra guerra fratricida .Doctor humanista y amigo de la ecología.

No es del todo incierta esta historia, dicho galeno donó algunas de estas inscripciones como consta bajo las mismas. El ayuntamiento puso otras.

Pero no, no es este el origen de estos azulejos, ni tampoco son exclusivamente sevillanos. Se trata de una obligación legal, por muy increíble que parezca, y para todo el Estado. ”Se pondrá un cuadro en que se lea...”

Pero claro en Sevilla lo hicimos de cerámica y donde está la belleza de la alfarería trianera ya nos pueden echar para que compitamos. Cerámica Montalbán hizo algunas de ellas (Luis Montoto y plaza de Carmen Benítez) siguiendo la técnica de al agua y son de 42 X 70.José Mensaque modeló los de las calle Castilla a la cuerda seca y son de 40 X 68.Son realmente unas preciosas placas de azulejos cuyo mensaje impacta.

La Ley de 19 de Septiembre de 1896 (publicada en la Gaceta de 26 de septiembre) para la protección de los pájaros insectívoros obligaba a poner en las escuelas dicha leyenda.

Ya existía por tanto en España en 1896 una clara preocupación por los temas de medio ambiente. Tanto es así, como para obligar a poner estos letreros en las escuelas.

Es lógico, los niños tenían tirachinas no tenían ni móviles, ni ordenadores ni consolas. Los pobres pájaros sufrían las consecuencias. Por ello había que realizar una llamada pública a favor del medio ambiente y del civismo.

La ley fue dictada para proteger a los pájaros y otras aves útiles a la agricultura y contenía sanciones administrativas a imponer por los alcaldes, y otras obligaciones de extraña naturaleza que podían ser impuestas indistintamente por los alcaldes o por los jueces municipales en juicio de faltas, aunque evidentemente el mismo hecho no podía ser penado por ambas autoridades.

La ley en su artículo primero distinguía los pájaros insectívoros de los que, según la misma, no lo eran.

Los tordos serranos y los demás pájaros o aves salvajes que les igualen o superen en tamaño, se podrán cazar con estricta sujeción a lo establecido por la Ley de caza de 1879; entendiéndose que respecto a las aves de rapiña diurnas como los milanos, halcones, águilas y quebrantahuesos, y las urracas y cucos, no regirá la veda que establece el art. 17 de la ley de caza de 1879, y podrán cazarse durante ella de todos modos, menos a tiros.

El concepto de aves insectívoras se da en el párrafo segundo del art. primero:

“Las aves de rapiña nocturnas, los tordos de torre y los demás pájaros de menor tamaño, se declararán insectívoros, y no podrán cazarse en tiempo alguno...”

Como vemos uno de los criterios de clasificación de los pájaros insectívoros es su tamaño, estos no pueden cazarse, los otros sí,... menos a tiros...

La ley imponía importantes multas que oscilaban entre las 20 y 300 pesetas y además se quemaba, en presencia de los infractores, los útiles con que pretendían cazar. (Art. 10).

Otra curiosidad de la ley es que fue inicialmente derogada por la ley de caza de 1906, pero recobró su vigencia por la ley de bases para una revisión parcial del código penal y otras leyes especiales de 1961.Un decreto de 1963 dispuso que todas las multas se pagarán en papel de pago del Estado adicionalmente a otras modificaciones. Y lo más interesante es que la ley no fue ya formalmente derogada hasta el código penal Belloch de 1995(Disposición derogatoria única 1 letra e). Es decir, no ha sido derogada prácticamente hasta ayer por la tarde.