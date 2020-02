Mueren, ¡pero son viejos!

Fórmula infalible de los medios para tranquilizar a la población con el asunto del virus chino: “los muertos son ancianos con patologías previas”. Ah, bueno, si son viejos menos mal, yo soy joven y fuerte o soy mayor pero no tengo patologías previas. El que no se consuela es porque no quiere. Me recuerda al poema escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller, no por Bertolt Brecht como suele sostenerse: "Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, /porque yo no era socialista. / Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, / porque yo no era sindicalista. / Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, / porque yo no era judío. / Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí."

De manera que el virus vino por los viejos con patologías previas pero como yo no soy viejo con patología previa no cierro las fronteras ni impido que nadie viaje por ahí porque no hay peligro y además no voy a enfadar a las grandes empresas turísticas ni a las de transporte en general. Sin embargo, esos viejos con patologías previas tienen setenta y pocos años y en el siglo XXI esa edad no es una exageración de años que digamos. Esos viejos con patologías previas tienen familiares pero no pasa nada si se mueren porque son viejos con patologías previas, los enterramos, los familiares y amigos que los lloren pero la vida sigue, no la vamos a detener por unos cuantos viejos con patologías previas que además son ya improductivos para el mercado porque, vamos a ver, un viejo con patología previa, ¿para qué sirve? Nos ahorramos pensiones que hay que aprobar el presupuesto europeo y ya no está Inglaterra y Trump dice que hay que gastar más en armamento.

La mentalidad cortoplacista y yoísta de hoy en día saca a la luz la verdadera condición del humano. Ahora se empieza a discutir de nuevo y más en serio si lo que hay que hacer es eliminar las carreras de Artes y Humanidades porque no tienen salidas laborales, por tanto, no sirven para nada, son viejas con patologías previas. Es un escándalo, pero desde luego a mí no me ha cogido por sorpresa, la consumación de un mundo lleno de ingenuos digitales hace tiempo que está en marcha, ¿qué falta hacen los filósofos en un mundo así? Ninguna. Por tanto, al carajo con ellos y con todas las Humanidades. ¿Qué falta hace saber Historia en un mundo de Carpe Diem? Ninguna, ergo, la Historia, la que fuera Magister Vitae, maestra de la vida, a la papelera.

A mí me parece que los que están viejos y padecen patologías previas son los mentecatos que impulsan este modo de no vivir, debería llegar un virus de donde sea para quitarlos de ennmedio. Creo que los medios deberían tranquilizarnos con este deseo en lugar de con los viejos con patologías previas que el virus chino se lleva al otro mundo.