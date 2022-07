Nacho Palau se abre la cabeza por un poco de crema de cacao

Yo ya no sé...

En el Congreso de los Diputados se ha estado debatiendo sobre cómo está España y sobre cómo va a estar en unos meses. Las cosas que se han dicho eran tan aterradoras como importantes para el futuro del país, pero nosotros a lo nuestro, nosotros pendientes de si Nacho Palau gana un reality, si un famosete duerme en una tienda de campaña con otros tres en un ambiente fétido o si una cita a ciegas se convierte en una maravillosa historia de amor.

Y el caso es que es gracioso (lo de los realities digo porque el futuro del país no hace ni pizca de gracia). Ayer, en un momento de la gala de Supervivientes, Carlos Sobera decía que los concursantes deberían usar la cabeza para ganar la prueba que se les proponía. Y, dicho y hecho, Nacho Palau (uno de esos concursantes), tras decir a un compañero ‘sujétame el cubata’, se lanzó con fuerza contra un madero que tenía que sortear. Sin suerte. Tres puntos de sutura y un mareo de escándalo. A eso le llaman usar la cabeza, por lo que se ve, en ese programa. No me digan que no tiene gracia la cosa (Nacho Palau está bien y la cosa quedó en un susto tragicómico).

El país va a tener que cruzar un desierto económico que no pinta bien. Nacho Palau ya está señalando el camino a todos porque nos las vamos a ver y desear para salir de esta (una vez más). Hay que ponerse en marcha...

¿Dónde está el madero? Que alguien me sujete a mí el cubata, que voy...