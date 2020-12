No importa si Pedro Sánchez se vacuna o no

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

No es la primera vez que escucho decir a alguien que se vacunará justo después que lo hagan Sánchez, Iglesias, Montero e Illa. Otros dicen que sus hijos solo se vacunarán si lo hacen los hijos de los ricos, de los políticos y de los sanitarios. Otros se quedan en que no piensan vacunarse hasta que pasen unos meses, hasta que comprueben que la gente no se muere por las esquinas.

Tal vez alguien ha pensado que las vacunas que están a punto de aprobarse no han sido motivo de un serio análisis, inversiones millonarias y pruebas clínicas que garanticen su eficacia; quizás alguien piensa que eso de las vacunas es cosa de un loco con un tubo de ensayo en la mano que ríe y mueve las manos como si estuviera loco perdido.

Actualmente, afortunadamente y regularmente, los niños españoles son vacunados de forma masiva; las mujeres tienen acceso a vacunas contra el cáncer de cuello uterino o contra el virus del papiloma; existen vacunas contra un buen número de enfermedades que evitan muertes y que han contribuido de forma definitiva a que el mundo sea un lugar en el que el ser humano pueda vivir sin, por ejemplo, sobresaltos como el que vivimos a causa del SARS-CoCV-2. Imaginen un mundo en el que la Covid fuera una más de tantas enfermedades mortales que se extendieran en forma de una especie de pandemia eterna. Eso es un mundo sin vacunas.

No tengo ni idea de lo que van a hacer los ministros, los hijos de los ministros, los artistas o los sanitarios. Desde luego, el que escribe se vacunará en cuanto pueda. Somos 7 en casa. Las edades van de los 86 de la abuela a los 14 (el día 5 los cumple) de la pequeña. Supongo que viviremos en primera persona cómo el calendario de vacunaciones se va cumpliendo puesto que tenemos distintas edades y situaciones personales como para parar un tren. La primera la abuela. Ella duda, pero yo no. Se vacunará porque el peligro no será hacerlo o no sino convivir con seis personas más que están trabajando o estudiando, en contacto con todo tipo de personas y en situaciones diversas. Y el resto lo haremos cuando llegue nuestro turno.

¿Desde cuándo ponemos pegas si nos dicen que vacunemos a los niños de la polio? ¿Desde cuándo nos ha dado por pensar que los científicos no son de fiar? Venga, damas y caballeros, dejemos de jugar y de leer bobadas en las redes sociales (sobre todo esto) y vayamos preparando todo para que nos vacunen en masa. Es la única forma de acabar con esta pesadilla. No le den más vueltas. Y si Pedro Sánchez no lo hace será su problema.