No soy hijo del Rey emérito, no moriré asesinado

Pues yo no soy hijo del Rey emérito. No, de verdad. No soy su hijo aunque me he debido librar por los pelos. Viendo la cantidad de peticiones y reclamaciones que existen, lo raro es ser hijo de tu padre y no del que fue Rey de España.

De momento, creo que estoy a salvo. No moriré en un bar de forma repentina porque no tendré que ir a un programa de televisión. No seré asesinado por los servicios secretos españoles, ni por Anacleto, ni por los agentes de la TIA. Podré dormir tranquilo. Porque, además, si cuentas lo de ser el hijo del Rey emérito cincuenta veces, no te libras de un asesinato seguro. Es lo que le ha pasado a un hombre que iba a participar en el programa ese en el que te buscan un padre ¿no? Lo había contado doscientas veces, pero no se ha librado de una copita de veneno.

No soy el hijo del Rey emérito y eso no es una tragedia. Que va. Si todos los que protestan se quedan a dos velas. Por mucho que reclaman no reciben ni los buenos días desde la Casa Real. Qué fatiga tener que andar de plató en plató para quedarse tal cual.

Me dicen que ser hijo (no reconocido) de Julio Iglesias es otro mal negocio. Que no mueres en un extraño accidente de tráfico, ni recibes un duro por ello. Eso sí, me dicen que entre prueba y prueba, entre declaración y declaración, se cobran unos eurillos y se adquiere algo de fama. Efímera, eso sí.

Si usted es hijo del Rey emérito, no lo diga porque si se muere (sea cuando sea) utilizarán su imagen para decir muchas idioteces; no lo diga porque se morirá igual de pobre y solo las cadenas de televisión harán caja con su desgracia.

Ya lo saben.