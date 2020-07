No hace falta ser un reputado economista para saber que si hay una crisis brutal y el pueblo está con menos aliento económico que una gallina pisada, lo de subir los impuestos es una barbaridad. Supongamos que en casa han sucedido una serie de desgracias, como, por ejemplo, que se haya roto el alcantarillado, hundido medio tejado y rajado la piscina. Lo lógico es que se arregle todo, pero si los ingresos son los que son hay que recurrir al banco para que nos dé un préstamo o tirar de los ahorros, de haberlos. No tendría sentido comprarse un coche, dar la entrada para un apartamento en Isla Cristina o celebrar por todo lo alto el cumpleaños de los gemelos. En España estamos con una ruina encima que no sé cómo vamos a acabar y el Gobierno ya ha anunciado, con algo de anestesia fiscal, que nos van a tener que subir los impuestos para sacar esto adelante. Y lo van a hacer en contra de la opinión de grandes economistas, porque de algún lado tendrá que salir el dinero para pagar tanto como hay que pagar. Patalearemos, pero pagar vamos a pagar. Todos, no solo los ricos, como nos venían diciendo a bombo y platillo. No van a subir solo el IVA de los yates de lujo, sino también el de esos alimentos imprescindibles para todos, seamos ricos o pobres. Hablando claro, nos van a pelar al cero. Pero todavía no ha anunciado el presidente del Gobierno que va a reducir ministerios, que van a bajarse el sueldo todos los diputados o que piensan revisar esas ayudas a tantas cosas prescindibles, como muchos de los famosos chiringuitos, y no necesariamente playeros. Podían empezar por no irse de vacaciones, como millones de españoles. No sé, que tengan algún gesto para que veamos que de verdad piensan en nosotros, algo que nunca me he creído. Hay que tener muy poca vergüenza para pedir tantos esfuerzos y sacrificios a la población aún en plena pandemia mientras ellos siguen con sus privilegios como si no pasara nada. Y señalando a periodistas valientes e independientes, como Vicente Vallés, por denunciar tanta torpeza y nula eficacia. Sí, la izquierda antidemocrática que ha matado a la que medio creía en la democracia, gobernada por líderes de pacotilla que odian a España, como Sánchez y Pablo Iglesias. O se mueve el pueblo, pero en serio, o el país y la democracia se van a freír espárragos. Moverse no es dar un golpe de estado, sino decir hasta aquí hemos llegado, salir a la calle a protestar, pedirles que se vayan y que dejen que vengan otros para ver si son capaces de hacerlo mejor, que no tendrían que echar horas extraordinarias. Piensa uno en que esta panda puede estar tres años y medio más en el Gobierno y se te quitan las ganas hasta de comer. Si tienes para ir al mercado, que esa es otra.