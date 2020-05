Nueva ofensa al flamenco

Aunque haya nacido recientemente una asociación, Unión Flamenca, para velar por los derechos y las necesidades de los artistas flamencos, el Gobierno los ha dejado fuera de las ayudas a la Cultura. Ni siquiera aparece la palabra flamenco en el Real Decreto Ley 17/2020, lo que es una nueva ofensa a este arte tan viejo y tan importante no ya solo para Andalucía sino para España en general. Se ve que Sánchez e Iglesias son poco flamencos. Mientras llegaba este nuevo desprecio al mundo jondo, siguen saliendo malas noticias sobre los festivales de verano. Se ha suspendido también El Gurugú, de Arahal (Sevilla), una de las citas fuertes de la provincia, que este año homenajeaba al gran bailaor y coregógrafo trianero Antonio Canales, al que se le concedió la distinción Verde, que te quiero verde, una cabeza en bronce de la Niña de los Peines. Se acabarán suspendiendo todos los festivales y si no llegan las ayudas, bien del Estado o de la Junta, esto va a ser duro. Para los artistas y para representantes, técnicos de sonido o críticos. A mí mismo se me han caído las tres o cuatro conferencias y los dos festivales que tenía para este verano. Se pregunta José Cepero, director general y portavoz de Unión Flamenca, si va a ser esta la actitud del actual Gobierno con el colectivo flamenco. Parece que sí, que una vez más no les van a prestar ninguna atención y que el panorama que se avecina, que ya se divisa en el horizonte, pinta mal. Y eso que los fundadores de Unión Flamenca son todos artistas de renombre, entre los cuales están María Pagés, Milagros Mengíbar, La Lupi, José Valencia, Mayte Martín, Juan Carlos Romero, José Mercé, Manuel Liñán, Tomatito, Arcángel, La Yerbabuena o Dorantes. Nunca se habían unido tanto, y tan pronto, los artistas flamencos ante una desgracia como la que vivimos. Suponemos que el Gobierno, el señor ministro de Cultura y Deportes, Uribes, acabará por llamar a los dirigentes de la asociación para tratar las necesidades del colectivo. Si esto no sucediera, estaría bien que formaran un buen lío, que pelearan por sus derechos, algo que pocas veces han hecho a lo largo de la historia.