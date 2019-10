Nuevo diccionario para entender (poco) el sorteo de Euromillones

Autoestima: Es eso que solemos tener por los suelos y que se eleva de forma sideral en el caso de pillar algo en el sorteo de Euromillones. Con tres o cuatro euros es suficiente. Nadie sabe qué ocurre si el premio asciende a varios millones de euros porque nadie conoce a los que ya han probado eso de ganar una pasta.

Ansia: Congoja o fatiga que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta. El día que se celebra el sorteo de Euromillones hay que tenerla bajo control porque si no es peor.

Babear: Soltar babilla al mirar el resguardo de los Euromillones soñando con lo que harías si esos números fueran los exactos.

Camposanto: Lugar en el que descansarán un buen número de millonarios. Al lado, justo al lado de los más pobres del cementerio.

Corrupto: Tipo que gana sorteo tras sorteo y que termina pisando el trullo porque lo que hace, en realidad, es comprar resguardos premiados y así puede blanquear la tela que se acumula debajo del colchón.

Danzar: Expresión ancestral con la que el ser humano muestra sus emociones. Que nos pille ‘ensayados’. Bailen, queridos, bailen.

Edema: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido celular. Aparecen cuando nos enteramos de que no hubo suerte (otra vez) y golpeamos insistentemente la pared con la frente diciendo ‘me cago en la leche’

Facturas: Una vez que trincas un premio, palabra que desaparece de nuestro vocabulario porque nos importan un huevo.

Gafe: Sujeto al que hay que tener alejado y con el que no podemos jugarnos un solo euro para participar en el sorteo de Euromillones.

Ganar: Contrario de perder.

Habano: Cigarro puro que podrás encender con un billete de cincuenta euros si tienes un pelín de suerte.

Halagar: Adular o decir a alguien interesadamente cosas que le agraden. Es lo que harían los demás si ganas el sorteo. De forma inmediata y desmesurada.

Ignota: Posibilidad de ganar los Euromillones.

Idiota: Engreído porque piensa que alguna vez ganará una cantidad importante sin saber que es más probable que te caiga encima el motor de un avión que aciertes los números necesarios en el sorteo de Euromillones.

Joya: Baratilla cuando tienes en el banco cien o doscientos millones de euros.

Koala: Oso muy perezoso y lento. Es el estado natural de un millonario si se le pone en las narices. Tomen nota.

Kamikaze: Persona que se juega todas las semanas un par de euros por si acaso tiene suerte. Vivir con intensidad o nada. Esa es la actitud.

Ladrón: Magnate.

Magnate: Ladrón.

Mileurista: Persona que lo intenta cada semana aunque no le sonríe la suerte. Serlo, hoy en día es un lujo.

Náufrago: Todo aquel que había depositado sus esperanzas en un sorteo casi imposible. Así se sienten los pobres.

Ñ: Euromillones cañí.

Político: Ver ‘Corrupto’. Si no lo es ver ‘idiota’. Si se apellida Torra ver ‘Torra’.

Obispo: Persona que podría presentarse en tu casa en al caso de ganar un sorteo importante. Para pedir.

Qué: Pronombre relativo que en su uso interrogativo neutro se refiere a qué cosa. Una vez que ganas los Euromillones es lo único que sabes decir hasta reaccionar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quééééééé?

Ramírez (Gabriel): Candidato indiscutible a ganar uno o dos premios de Euromillones.

Sablazo: Es lo que intentarían pegarte tus colegas y familiares en caso de ganar unos milloncejos. Existen verdaderos profesionales del sablazo. Cuidadín.

Torra: Político que se la juega cada semana haciendo cosas extrañas y sin sentido. No sabemos si juega a Euromillones, pero comprar papeletas para dormir a la sombra compra a todo comprar.

Ufólogo: Personas que investigan la existencia de naves alienígenas y, desde hace algún tiempo, la de ganadores de los Euromillones.

Vago: En lo que se convierte alguien con doscientos millones de euros en la cartera.

X: Esto es cosa, fundamentalmente, de las quinielas aunque es verdad que, la mayoría de las personas, tachan el número en el que confían con una pequeña x cuando quieren hacerse millonarios con los Euromillones.

Yoda: Sujeto que dice cosas que van muy bien para los jugadores de Euromillones: ‘Abandonarte la Fuerza no puede. Constante ella es. Si encontrarla no puedes, en tu interior y no fuera deberás mirar’.

Zalamero: Actitud del esposo al que anuncian que su esposa acaba de hacerme millonaria. No sirve de nada.