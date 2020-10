Números rojos. Qué esperar para hoy

En la jornada de ayer se vivieron de nuevo subidas en las principales plazas europeas, el Ibex 35 subió un 0,60% hasta los 6.916,60 puntos fue el que más subió en toda Europa.

Los valores que mejor lo hicieron fueron Aena que subió un 3,51%, Pharmamar se anotó un 2,88%, Siemens Gamesa un 2,88%, Ferrovial un 2,74% y Arcelor sumó un 2,67%. En el otro lado de la tabla Meliá perdió un 5,26%, Inmobiliaria Colonial bajó un 2,59%, Amadeus perdió un 2,21%, Cellnex bajó un 0,82% y Almirall un 0,68%.

Continuamos con el mismo escenario de estos días, el retraso en la vacuna y la segunda ola del coronavirus que avanza descontrolada obligando a los países a implantar nuevas restricciones. Los principales líderes del G20, grupo de las 20 principales economías manifestaron la urgente necesidad de controlar la propagación de la pandemia y se comprometieron a hacer lo que sea necesario para apoyar la economía mundial y la estabilidad financiera. Se acordó crear un marco común para tratar caso por caso el creciente número de países con bajos ingresos que se enfrentan a la crisis de deuda. China se ha convertido en uno de los grandes acreedores de los países pobre en los últimos años, pero se resiste a la posibilidad de anular deuda, según fuentes. También se habló de aplazar deuda.

En Estados Unidos el Dow Jones bajó un 0,58% hasta los 28.514 puntos, el S&P500 restó un 0,66% hasta los 3.488,67 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,80% hasta los 11.768,73 puntos.

Las declaraciones de Mnuchin que ve muy difícil un acuerdo a corto plazo para el plan de ayuda entre republicanos y demócratas y parece que se irá a después de las elecciones no le sentó bien al mercado americano. El virus sigue su curso, en París no se puede salir de 21:00h hasta las 6:00h de la mañana. El gobierno americano considera añadir a Ant Group de China a la lista negara comercial, según fuentes, antes de que el gigante tecnológico Alibaba coloque sus acciones en bolsa, aunque no queda claro en qué momento las agencias del gobierno revisará el asunto.

El oro cotiza en 1.900,95 dólares la onza y la plata en 24,195 dólares. El barril de petróleo WTI está en 40,95 dólares y el Brent en 43,17 dólares.

Hoy comienza la cumbre de líderes europeos en la que el orden del día será intentar llegar a un acuerdo sobre el Brexit. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo vuelve a comparecer hoy a las 18:00h siendo el principal foco de atención los nuevos estímulos que debe poner el marcha el organismo para intentar reflotar la zona euro. Hoy conoceremos el IPC de Francia. Estaremos pendientes de la declaración del Gobierno Británico. En Estados Unidos el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. También a las 23:00 hora española estaremos pendientes de las declaraciones de Kashkari, secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

El índice Nikkei de Tokio baja un 0,51% hasta los 23.507,23 puntos y el Hang Seng de Honga Kong baja un 1,33% hasta los 24.338 puntos.

Los futuros europeos vienen hoy con fuertes descensos, el Ibex baja un 1,18%, el Dax resta un 0,41%, el Eurostoxx se deja un 0,95%, el FTSE 100 baja un 0,72%, el CAC 40 retrocede un 0,92% y el Italia 40 pierde un 0,85%. Por su parte el índice de volatilidad VIX, el denominado índice del miedo, vuelve a subir un 2,01% situándose en 27,62 puntos.

Todo hace indicar que la jornada de hoy vendrá con números rojos.

Valor a vigilar Audax, con niveles de precios 2,238 / 2,614 tras la subida de ayer elevamos el stop de protección a 2,094€.