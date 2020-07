Nunca interesaron tanto los tablaos

Ayer se ocupaban en La Sexta de los tablaos de flamenco y los daban ya por desaparecidos. Nunca los informativos de las grandes cadenas, y los medios en general, se habían ocupado tanto como ahora del arte flamenco. Siendo la música española que más interesa en el mundo, los grandes medios lo han despreciado siempre. ¿Desde cuándo no se ocupa la televisión pública de este arte, digamos con seriedad? ¿Cuándo vamos a ver un programa de flamenco medio decente en Canal Sur? ¿Por qué las emisoras de radio, las grandes cadenas, dedican mil veces más tiempo a las músicas anglosajonas, que al flamenco? La radio española no solo no se ocupa de esta música, sino que pone los programas en manos de cualquiera. Un crítico de flamenco, salvo excepciones, es siempre un apasionado mal pagado, cuando cobra. En la tierra del flamenco, este arte no interesa. Pero los grandes medios están que no duermen porque ha cerrado el madrileño tablao Casa Patas y parece que vivimos el fin de estos locales. Tablaos hay en toda España, pero solo existen los de la capital de España. Hasta los quieren declarar Bien de Interés Cultural en Madrid para ver si los pueden salvar. Suponemos que, como lo van a hacer en la capital de España, lo harán también en Sevilla o en Barcelona. El efecto contagio, ya saben. Es enternecedor ver lo que importa este maltratado género artístico. Más que sus artistas, a los que no les han echado nunca cuenta en los grandes medios, salvo a fenómenos como Rosalía o cuando alguna figura es noticia por algo ajeno al arte. Grandes cantaores hacen grandes discos y los grandes medios no muestran ningún interés en ocuparse de ellos. ¿Cuántos artistas flamencos han visto siendo protagonistas de esos programas estrellas de la televisión, si no es para pedirles que hagan una gracia o se peguen una pataíta por bulerías? Entonces, ¿cómo están tan preocupados ahora por los tablaos, que son muy importantes, diríamos que imprescindibles, pero negocios para el turismo. Peligran grandes festivales internacionales y no hemos visto aún nada en las grandes cadenas. La Bienal de Sevilla agoniza y todavía no han hecho ningún reportaje para ver qué pasa con el tenido por el mejor festival de flamenco del mundo. Sepan estos grandes medios que los tablaos no van a desaparecer nunca, porque en cuanto pase la pandemia van a estar ahí. Llevan existiendo siglo y medio, sobreviviendo, resistiendo ante todos los sistemas de gobierno, y no van a desaparecer ahora por un virus. No conocen de verdad el espíritu guerrero de los flamencos.