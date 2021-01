Ofensa de Iglesias a los republicanos

Pablo Iglesias, que aunque parezca mentira es vicepresidente del Gobierno de España, comparó ayer en Salvados a Puigdemont con los republicanos exiliados del franquismo. En cualquier país medianamente decente el líder de Podemos se tendría que ir a lavar pimientos, pero aquí no pasa nada. Puigdemont no es un exiliado, es un fugado de la Justicia, escapado en el maletero de un coche para no ir a la cárcel tras haber participado en el golpe de Estado de Cataluña. Los demás, sus compañeros, sí están encarcelados, aunque por poco tiempo, porque Iglesias también piensa que tienen que estar libres “para representar a quienes los votaron”. Aunque Pepe Bono dijera no hace mucho en La Sexta, que Unidas Podemos no pinta nada en el Gobierno, algo pinta. El líder independentista catalán no se fue huyendo de una dictadura, como los republicanos españoles, para no acabar fusilado y en una fosa común, sino de un país democrático donde funciona el Estado de derecho, que también cuestiona Iglesias. Jamás un vicepresidente del Gobierno de España ha ido contra el Estado, como el populista vallecano, al que se le consiente todo. “Yo no puedo decir España”, ¿recuerdan? Pero España lo mantiene y se está forrando, desde luego legalmente. No es un delincuente, de momento, pero odia a España y quiere acabar con ella, de ahí sus ataques a la Monarquía, o sea, al Estado. ¿Qué postura van a tomar los descendientes de los republicanos españoles que dieron su vida por defender la República y los de quienes se tuvieron que exiliar para salvar sus vidas? ¿Y el Partido Socialista, que presume de ser republicano? Estoy convencido de que Iglesias ha dicho la tontería que ha dicho para crear polémica y desviar la atención sobre otras cosas más serias como, por ejemplo, que Podemos proponía pensiones más altas desde los 61 años, en la oposición, y que ahora, en el Gobierno, aceptará que bajen un 6%, dicen que porque lo exige Bruselas para ayudarnos a salir de la ruina. Sí, porque Iglesias pude ser un peligro para España, pero no es tan tonto como para comparar en serio al botarate de Puigdemont con cualquier republicano exiliado, por ejemplo con Azaña. No es tan tonto, no. Tiene, eso sí, la tranquilidad de que puede decir todas las gilipolleces que quiera, porque cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, que cada vez se ve más pequeño junto al líder morado. En cuanto Iglesias pisa el acelerador, se lo come con patatas.