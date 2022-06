Organización de Tratantes de Armamento Necesario (OTAN)

Empezó la reunión de representantes y vendedores de armamento. Una pena que no estén los dueños, ellos se quedan escondidos, mandan a los empleados de alto standing para que promocionen los productos en nombre de la libertad. Igual que la publicidad no vende objetos, estos no venden muerte ni armas para matar o destruir, venden libertad y democracia. Me ha tocado estar en su cultura y me alegro porque las otras me gustan menos, con la salvedad de Rusia que debería estar ahí pero que se necesita fuera precisamente para el negocio: se fabrican armamentos, demonios, miedos y por tanto clientes. Son en el fondo publicistas, mayordomos de la élite destructiva, la publicidad también vende libertad si te compras un determinado producto; poder, si adquieres una marca concreta, en este mundo todo se compra y se vende, pero hay que crear la necesidad de consumir.

Al humano crearle esa necesidad no es complicado: posee una pulsión violenta, otra egoísta y otra territorial y siente miedo a todo desde que abre los ojos al mundo de forma más o menos consciente. Es un cliente fácil, pero hay que conquistarlo. A mí como me han dado libertad de expresión, me expreso. Ya sé que lo de la libertad de expresión es un camelo de forma parecida a la democracia que es un mal necesario. La libertad de expresión consiste en esto: usted se expresa libremente, nosotros lo apartamos de la circulación por varias vías porque nosotros no sólo nos expresamos libremente sino que actuamos libremente, el monopolio de la violencia lo tenemos nosotros, usted va de comparsa, nos legaliza a nosotros.

Ya sé que estoy en el bando de los buenos, por eso tengo libertad de expresión y ellos libertad de lo que deseen. Pertenezco a los buenos, sí, y no obsssstante, lo que yo sé es que los buenos son los que han matado a más gente y han formado más guerras desde que en 2001 derribaron las Torres Gemelas. Entonces la carrera de armamentos estaba chunga, la venta de armas para la libertad flaqueaba bastante. Qué buen favor hizo Bin Laden a los guardianes armados de la libertad y a pesar de ello lo mataron en lugar de capturarlo y juzgarlo. No, mejor matarlo, era muy malo, aunque lo habíamos educado nosotros y era rico, ¿se imaginan a ese hombre cantando las cuarenta a Occidente en un juicio público con todo el planeta pendiente de lo que dijeran él y su legión de abogados defensores? Hicieron bien en matarlo, como a Sadam, que también fue de los nuestros y luego salió rana.

No puedo nombrar así de pronto a nadie que haya destruido y matado tanto últimamente como nosotros, los buenos. Y la cosa es que no hemos implantado (bueno, ahora se dice implementado) la democracia y la libertad con nuestras armas democráticas y libres. A veces ha sido al contrario, hemos tenido que salir corriendo y ¡han ganado los malos! Bin Laden fue un tesoro para nosotros y Putin otro. Vamos a mandar más armas a Ucrania, en Ucrania tienen que haber ya muchas más armas que habitantes y hormigas, ¿qué va a pasar con todas esas armas? ¿Cómo nos las van a pagar? ¿En manos de quiénes están? ¿Se encuentran controladas? Lo digo porque de las armas que les vendimos a los talibanes cuando estaban luchando contra la URSS se sirvieron los terroristas que nos matan ahora en Occidente y no sé si en esta ocasión vamos por el mismo camino. Ucrania tiene la guerra perdida pero el negocio tiene que seguir, ya gozamos de más clientes, los nórdicos, y más que vendrán. Espero que al final ganemos la película y quede alguien para contarla. En cuanto a los protestones de la izquierda, que sepan que no estoy con ellos porque ellos lo que tienen que hacer es otra OTAN en lugar de tirar tiros cada cual por su parte y ondear banderitas de todo signo. A mí no me gustan estos pacifismos, me gusta el pacifismo del equilibrio del terror que había antes de 1991 y me gusta sobre todo que nuestros celebros evolucionen hacia el raciocinio, pero eso por ahora no puede ser. Creo.