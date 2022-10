Pablo Iglesias suspende y los demás estarían cateados también

El exvicepresidente segundo Pablo Iglesias no ha obtenido la plaza de profesor asociado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid a la que aspiraba. ¡Menuda sorpresa!

Yo no sé por qué razón alguien puede pensar que un político, por el hecho de serlo, tiene abiertas las puertas de cualquier empresa. Salvo que esas empresas tengan que pagar de alguna forma los servicios prestados por esos políticos y se conviertan en entes de puerta giratoria, los políticos actuales, en un altísimo porcentaje, no podrían acceder a las empresas españolas dada su falta de capacidad para gestionar problemas y presupuestos. Son un desastre y queda demostrado escándalo tras escándalo.

En la empresa para la que yo trabajo, ni uno pasaría el corte. Eso ya se lo digo yo. Por eso, al enterarme del fracaso de Iglesias en un concurso en el que no valen las tonterías, no me he visto sorprendido en absoluto.

Tener una carrera no te convierte en un profesional brillante; la fama no te convierte en un profesional de primera; ser un tramposo no te hace ser un sujeto apetecible para una empresa seria (tal vez sí para un partido político)... La brillantez, la valía y los méritos poco tienen que ver con ser exvicepresidente del Gobierno de España; es más, actualmente, yo me pensaría dos veces lo de contratar a políticos en retirada. Si echan un vistazo a la hemeroteca reciente, encontrarán un par de casos de lo más relevante, un par de casos en los que las empresas contratantes han terminado hasta las narices de los políticos arrepentidos.

Muy flojos y nada hace pensar que su rendimiento en las empresas vaya a ser mejor. Así de sencillo.