Pablo Iglesias y la España de pandereta

Ya he dicho en varias ocasiones que me parece perfecto que desde Podemos se reclame respeto por la presunción de inocencia. Se rasga las vestiduras Echenique, se mesa los cabellos Pablo Iglesias, todos los simpatizantes de Podemos alzan las manos reclamando algo a lo que cualquier español tiene derecho. Estupendo. Ahora bien, me quedo estupefacto (también lo tengo dicho) al comprobar que todos los citados no parecen creer en la separación de poderes (niegan que exista) y no parece que les haga tanta gracia que los Jueces hagan su trabajo si les toca a ellos rendir cuentas (si son los políticos del PP la cosa cambia).

Se sienten perseguidos, creen que nunca ha habido una persecución parecida a nadie más en la política española (no les debe parecer lo mismo la sentencia de los ERE de Andalucía o la que le ha caído al PP en diversas ocasiones). Si se juzga y condena a otros es porque son unos golfos; si se les juzga a ellos se trata de una persecución.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un comunicado para reclamar «respeto» a la independencia judicial. Ya van tres. Y es que la actitud de un miembro del Gobierno de España (Iglesias lo es, de momento) tiene que ser prudente, cuidadosa y equilibrada. Ni la de Iglesias, ni la de Montero, ni la de Echenique, son posturas propias de lo que representan. Lo que era jarabe democrático para unos, es hoy una presión insoportable de la extrema derecha; lo que fue interpelar a los diputados para que les escucharan (que fina ironía la de Irene Montero en aquel tuit y qué poca gasta para afrontar la realidad que le toca vivir) se ha convertido en un calvario. Son parte del Gobierno y siguen creyendo estar en medio de una plaza levantando las manitas para mostrar su aprobación con lo que dice el que parece el más listo.

La pandemia sigue dejando unas estadísticas aterradoras en España. La aportación de este Gobierno está siendo más que discutible. La de Montero e Iglesias, inexistente. La situación económica del país es un verdadero desastre. Iglesias parece seguir pensando que la caridad con los más desfavorecidos nos va a sacar de esta y su aportación a la solución del problema es nula. Iglesias, además de hacer chistes a costa de otros diputados y de montar en cólera en cuanto se refieren a él, suma poco en este lío y parece más un teleñeco en el escaño que ocupa que un político con mínima capacidad de gestión. Sabe de sobra que Pedro Sánchez le tiene a su vera porque no le queda otra y que, a la primera de cambio, le dará una patada en el trasero. Lo sabe y va por libre. Si tiene que sacudir a los jueces lo hace, si tiene que dar a los empresarios les da...

Todo bien en esta España más de pandereta y paleta que nunca. Eso sí, que a nadie se le ocurra no respetar la presunción de inocencia de los señores de Podemos. Si es la del rey emérito da igual. Pero con la de ellos mucho cuidado.