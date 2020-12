Paco de Lucía y la inmortalidad

Hace tres días fue el cumpleaños de Paco de Lucía, 73, y cientos de personas lo felicitaron en las redes sociales como si estuviera vivo. No creo que ninguno de sus seguidores haya encajado aún su marcha, que se produjo el 25 de febrero de 2014. Sí, Francisco Sánchez Gómez murió aquel aciago día. El músico, el artista, Paco de Lucía, sigue vivo y esto puede ser un problema para una docena de geniales guitarristas que, como Paco sigue vivo, no acaban de ser reconocidos como grandes maestros. Ocurre también con Camarón y está empezando a pasar con Enrique Morente, al que incluso algunos le quieren dar la VI Llave del Cante a título póstumo, como se le dio a Camarón. ¿Hay en estos momentos algún guitarrista que pueda ocupar el vacío que dejó Paco? Si lo hubiera, los seguidores del genio de Algeciras no le darían los buenos días, sin faltar un solo día, desde Facebook o Twitter. Gerardo Núñez, Tomatito, Vicente Amigo, Juan Manuel Cañizares y Rafael Riqueni son cinco fenómenos que han sido vistos siempre como posibles sustitutos de Paco, si es que los genios tienen que ser sustituidos cuando se van, que no lo acabo de ver claro. ¿Alguien ocupó el puesto de Picasso o Antonio el Bailarín? Que se siga venerando al gran maestro de Algeciras es algo lógico porque fue el más grande. Que siga siendo un muro insalvable, aun después de muerto, es algo que no se entiende bien. Quizá debería de decir el genio desde donde esté, vale, va, dejaros de chorradas y poneros al servicio de los que están vivos, que yo me fui y, eso sí, dejé lo que dejé. Lo que dejó fue ni más ni menos que un legado insuperable y tan importante que como me dijo Sabicas en 1986, en Sevilla, “puede ser un problema para los que vengan”. El viejo sabio de Pamplona, el Tío Sabas, acertó de pleno porque, en efecto, el legado del maestro es, no diría que un problema, pero sí un muro de cincuenta metros de alto. Pasarán dos siglos y se seguirá tocando según Paco, aunque el que haya enseñado a casi todos haya sido Manolo Sanlúcar, que sigue vivo y ojalá sea el último ser humano que abandone esta pelota llamada Tierra. Casi todos los grandes artistas acaban siendo inmortales, pero Paco es el Inmortal, con mayúscula, del flamenco. Tan inmortal que un día vamos a ir al Corte Inglés y vamos a ver un disco suyo nuevo, con el título genérico de Aunque me voy, no me voy. Y es que irse para nada, es una tontería.