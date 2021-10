Paquirri, novias fantasmas de ‘la Pantoja’ o cómo destrozar la memoria del torero

El que entra en la espiral que forma la telebasura ya no puede salir de ella. Los periodistas y colaboradores que intervienen en esos programas y buscan contenidos con los que justificar su continuidad necesitan carnaza para los espectadores y se comportan como un perro de pelea apretando la mandíbula sin soltar, sea lo que sea que ocurra.

La telebasura ha dejado muchos cadáveres por el camino; son muchos los que encontraron minutos de fama y, ahora, son juguetes rotos que dedican sus esfuerzos a ponerse en evidencia en las redes sociales al mostrar vídeos lamentables y patéticos, que se dedican a vender su ropa interior en Internet o fotos subidas de tono a través de todo tipo de medios. La telebasura destroza vidas. La telebasura no hace prisioneros. Y la telebasura se atreve, incluso, con los pasados y la memoria de los muertos. Más mezquindad y más bajeza ya no se puede conseguir.

Parece que es el turno, de nuevo, de Francisco Rivera Pérez ‘Paquirri’, el matador de toros que se casó con Isabel Pantoja. Y sigue siendo el turno de esa tonadillera, una mujer que no ha dejado de aparecer en los programas y en las revistas de cotilleos desde hace decenas de años.

La noticia es que según un tal Luis Lara, la hermana de ‘Paquirri’ y Vicente Ruiz ‘El Soro’ (otro matador de toros que compartió un buen número de carteles con ‘Paquirri’), Isabel Pantoja habría tenido un romance con una mujer antes de casarse y durante el matrimonio con el torero. Parece ser que existe un vídeo y material fotográfico, además de un informe de un detective privado, que avalan esa información. Pero nadie es capaz de mostrar pruebas, nadie tiene más que su propia palabra (incluido el recuerdo de ¡¡una sesión de espiritismo en la que ‘Paquirri’ se manifestaba!!), nadie es capaz de sostener sus afirmaciones con un mínimo de solvencia y rigor. Y si esto no es una vergüenza que alguien venga a explicármelo. Yo pago el café.

Algunos quieren vivir de esa carroña, algunos se prestan al juego que consiste en ganar algo de dinero si delatas a otro o mientes sobre alguien, los hay que se han hecho millonarios hablando mal y sin compasión de otros. El asco que producen estas cosas es extraordinario. Pero nada se puede comparar con el destrozo que supone, para la memoria de los muertos, hablar mal de ellos, sacar trapos sucios que deberían estar en la tumba con ellos.

Si todo esto tiene que ver con el periodismo, que alguien me lo explique. Si esto es ético, que alguien me lo explique. Si existen buenas razones para seguir viendo este tipo de programas en televisión, que alguien me lo explique. Que pago yo el café, de verdad.