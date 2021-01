Una goma de borrar

para borrar los recuerdos.

Las caricias y los besos

no pueden resucitar

a un corazón que esté muerto.

La optogenética ya permite borrar recuerdos no deseados en ratas, según la ciencia. Pregunto, que no lo sé. ¿Las pobres ratas les piden qué recuerdos quieren que les borren de la cabecita -que no serán muchos, por una cuestión de espacio-, o lo deciden tíos con babis blancos? Ese fandango de arriba lo compuse hace años, quizá porque necesitaba deshacerme de algunos malos recuerdos. Siempre he creído que nuestro cerebro elimina solo los de malas experiencias de una manera selectiva y sin que nos demos cuenta. Pero llegará el día en que podamos ir a la farmacia y pidamos unas pastillas para borrar de nuestras cabezas algo que no deseamos y que anda jodiéndonos la existencia. Los malos recuerdos tienen también su utilidad porque nos avisan que podemos volver a cometer los mismos errores de antaño.

Pongamos varios ejemplos, por si cuelan. Si olvido que me he casado dos veces, es algo que me puede animar a casarme de nuevo, y sería un desastre. Aunque aún no me he arrepentido de haberme unido sentimentalmente de manera oficial, por la Iglesia y por lo Civil, en dos ocasiones y con dos grandes mujeres. Por nada del mundo me borraría premeditadamente el recuerdo de estas dos personas. Puestos a eliminar algunos, pagaría lo que me pidieran por olvidar el día que decidí hacerme autónomo en un país como España, que es mi país. También, cuando pensé en votar a un partido que luego me engañó como a una oveja. Ayer mismo le escuché decir algo al presidente del Gobierno, que voy a intentar olvidar. Dijo, en referencia al asalto al Capitolio, que hay que tener cuidado con “los populismos”. Oiga, presi, que usted está gobernando con los populistas. Que usted calificó de populismo a Podemos. “El final del populismo, es la Venezuela de Chávez”. Sí, sí, usted dijo eso exactamente. Puestos a olvidar, lo de la tierna y nada impostada imagen de Pablo Casado quitando nieve de la puerta de un centro de salud cerrado, eso va del tirón. Fuera, borrada. Sé de lo que hablo si digo que había otras maneras de hacer el ridículo. Por ejemplo, cogiendo una espiocha, en vez de una pala, que la puede manejar cualquiera. Los recuerdos son una forma de aferrarnos a aquello que no queremos que se nos olvide, y los científicos llevan años y años intentando encontrar la fórmula del olvido selectivo. Vayan haciendo la lista, porque esto ya está aquí.