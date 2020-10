Para el fin de semana teatro en el Viso del Alcor

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor ofrecerá la obra de teatro que tendrá lugar el SÁBADO 24 DE OCTUBRE A LAS 20:00 h. y en la que colabora la Diputación Provincial de Sevilla. La obra se desarrollará en 3 espacios diferentes: comenzará en la Plaza Sacristán Guerrero para continuar en el Patio del Ayuntamiento y en el Salón de Plenos. Si las condiciones meteorológicas no acompañan se hará sólo en el patio del ayuntamiento. Desde el pasado lunes se están entregando dos localidades a cada persona que la soliciten hasta completar el aforo, siguiendo las medidas de seguridad por la Covid 19. La obra Con motivo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo en 2019 y para conmemorar este hito histórico, la Compañía In-Pacto ofrece la oportunidad de descubrir la gran gesta de Magallanes-Elcano a través de la representación de esta obra. Así, con el apoyo de proyecciones, se dará una visión global de la Gran Aventura. La propuesta consta de cuatro actos teatrales que se representarán en diferentes espacios escénicos y en donde se irán narrando los hechos históricos con detalles fidedignos de la gran hazaña. Así, la ruta teatralizada será: Primer acto: Contratación de la expedición. Plaza Sacristán Guerrero. Segundo acto: Jura de bandera. Patio del Ayuntamiento. Tercer acto: La travesía. Salón de Plenos y el Cuarto acto: El desembarco. Plaza Sacristán Guerrero. Se espera que tenga que repetirse la experiencia debido a la gran solicitud de personas mayores y niños que han solicitado sus localidades. El teatro interactivo y sobre todo con distintas localizaciones es algo que anima a los espectadores a meterse mas de lleno en la importante gesta. Ya que parece que el tiempo continuará con un poco de lluvia, el teatro será el encargado de hacer este fin de semana en esta localidad sevillana. No todo va a ser Covid y malas noticias, en esta localidad las cosas se están haciendo bastante bien y no tenemos que señalar grandes cifras en los contagios. Recuerden que esta escenificación teatral cumple con todos los requisitos de seguridad para vivir el mágico mundo del teatro.