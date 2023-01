Para pasar de todo: abriguito de Nivea

No sé si son de las personas a la que les afecta las críticas y comentario malintencionados de los demás. A mí, lo reconozco, al principio si pero uno se va a acostumbrando máxime cuando sabe que vienen de mediocres o de gente venida a menos con ínf ul as de superioridad sabiendo de su realidad y tratando de convencer de ello a los palmeros que le rodean.

Basta echar la vista a las redes sociales y entrar en grupos para darse cuenta de ello. No hay sector que no tenga un grupito de «criticon@s», de «porter@s» -con todos mis respetos hacia este sector- que sólo saben hablar mal de unos y de toros, que siempre quieren dar la puntilla o la sentencia sin reparar en que no son ni un ejemplo ni un modelo a seguir.

Normalmente es cómodo criticar desde un sofá, leyendo lo que hacen los demás o viendo, escuchando, el trabajo otros para, de paso, largar todo el veneno que llevan dentro, toda la bilis que llevan tragada y que, les garantizo, la vida hará que les pase factura.

Como decía: existe en todos los sectores, dentro de las empresas, en el grupo de amigos que juega al fútbol, en los grupos de Whatsapp de las madres y la guardería donde lo peor se cuece en mensajes paralelos, en el mundo de la Semana Santa, del costal, de los carnavales, del fútbol, de la política y hasta en la comunidad de vecinos, siempre hay alguien vapuleado. Pero, ¿saben? Entre todo eso, que son despropósitos e infamias, en muchas ocasiones constitutivas de delito, lo mejor es el trajecito de Nivea, de esos que uno o una se la pone encima y le resbala todo.

El mundo del misterio es así, no crean que se salva de ello, tiras y aflojas por ver quién sale hoy en tal o cual programa, «por qué lleva ese y no me lleva a mí«, «Pues ese se lo inventa todo», «pues no lo ha contado bien», «pues estos son todos una mafia», “yo lo hago mejor”, son algunos de los comentarios que rescato de Twitter y que hacen referencia a diferentes programas de misterio.

Hay muchas personalidades, desde el criticón que sólo sabe rascarse las narices detrás del teclado ocioso de la vida por que recibe una paguita, hasta el que muere envidiado por lo que consiguen los demás amén del que se muere por estar en todos los carteles y condena lo que él hacen pero no quiere que le hagan.

En la política pasa lo mismo, ahora, en época preelectoral, podrán leer de todo, desde que son unos corruptos a unos sinvergüenzas y... ¿Saben? Los políticos son los que mejor encarnan lo de poner el abriguito de Nivea, pasan de todo, todo les resbala, cuando a ellos, precisamente, les está prohibido ponerse ese abriguito de Nivea que sólo está reservado a la clase «doliente», que los sufre -junto con sus decisiones- y les queda siempre ese derecho al pataleo. Zapatero a tus zapatos (bueno, de Zapatero mejor no hablar...) y propósito de enmienda y decir la verdad, al resto, lo dicho: abriguito de Nívea y que todo les resbale que son pocos, cobardes y mediocres.