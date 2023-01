Paz Padilla, Macarena Olona y García -Gallardo ‘el ministro de Franco burgalés’

Si miramos a la derecha o si miramos a la izquierda solo encontramos estupidez. Me refiero al ámbito de la telebasura o de la politica basura.

Paz Padilla parece que se dibuja como la salvadora de Mediaset. Todo parece indicar que va a tener presencia importante en la parrilla de Telecinco y que desplazará a algún programa mítico como es, por ejemplo, Sálvame. Dicen las malas lenguas que, además de lo que ya se conoce de forma oficial, está en camino un proyecto en el que su hija será colaboradora de Padilla y que restará mucha importancia al rey de la cochambre televisiva y demás colaboradores de Sálvame.

Si Paz Padilla es la presentadora que está llamada a salvar los índices de audiencia de Telecinco es que la cosa está dura de verdad. Sea como sea, fiar el futuro de una cadena a una mujer que ha dicho disparates de gran calibre jugando con asuntos tan graves como la Covid-19, el abuso sexual en el seno de la familia o el maltrato machista, no deja de ser una temeridad. Por cierto, se fotografía con líderes de Vox. Eso no es malo ni bueno, pero indica el tipo de personaje que es esta señora.

Macarena Olona, sin embargo, ya no se retrata con los políticos de Vox. Macarena Olona dice todo lo contrario a lo que ha estado diciendo mientras creía que era imprescindible en Vox, cuando aún pensaba que sería una lideresa que hiciera Historia de gran calado. Lo disparatado en el caso de Olona es que no se alcanza a comprender ese giro en el discurso que la coloca en territorio más cercano al PSOE que al PP. Es una cosa alucinante y, lo mejor, es que no se pone colorada. A esta mujer le votó un buen número de andaluces pensando que era una candidata maravillosa. No lo era y la desvergüenza abandonando Andalucía y a los andaluces y gastando arrogancia a espuertas allá donde va, es una cosa surrealista. No sabemos si con Olona se fotografió Padilla. Es posible. Padilla es andaluza y la otra se empadronó en un pueblo andaluz.

El que deja con la boca abierta es Juan García-Gallardo. Va de tontería en tontería y plantea un problema al PP de los gordos. Es decir, un político limitado es tan peligroso como cualquier persona limitada. Patadas a seguir, a lo tonto y a lo loco. Eso y poco más. Federico Jiménez Losantos decía en su programa de hoy (además de una buena lista de insultos de todos los colores) que este señor debía creerse ministro de Franco porque hace lo que quiere, no respeta nada y está al servicio de sí mismo. A mí me parece un pijo que no sabe hacer la o con un canuto que terminará siendo (tiempo al tiempo) la vergüenza de la política española y el principio de fin para Vox (segunda parte puesto que la primera ya la protagonizó Olona).

¿Qué liga a estos tres? Su discurso cambiante, vacío, peligroso e inestable.