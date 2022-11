Pedro Sánchez estrena un musical en Bali

Madrid es la capital de España. En Madrid están los ministerios y el Palacio de la Moncloa y la Puerta de Alcalá. En Madrid está uno de los estadios de fútbol más modernos del mundo. Y en Madrid la oferta cultural es monumental. Por ejemplo, en estos momentos tienen en marcha un festival internacional de jazz, una temporada de ópera espectacular o una cartelera en cines y teatros que tira de espaldas, entre otras cientos de cosas.

Los musicales en Madrid se han convertido en un reclamo formidable para turistas. Algunos de esos musicales llevan años representándose sin que falte público cada día. Uno de ellos es El Rey León, por ejemplo.

Madrid es pura magia y, como tienen La Moncloa y los teatros muy juntitos, ha nacido una estrella inesperada. Dos para ser más exactos. Pedro Sánchez y su esposa. Vean la foto que acompaña esta columna. La capacidad de Pedro Sánchez para mimetizarse es colosal y es posible que convierta una reunión internacional de líderes políticos en un anuncio de los mejores musicales que se representan en su ciudad.

Ahora sí, ahora no se puede dejar de ir a ver esta versión de ‘El Rey León’. No hay excusa.

No me digan que no se puede ver una realidad tan oscura y triste como la que nos está tocando vivir con un punto de ironía y de color.