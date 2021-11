Pedro Sánchez triunfa con las vacunas. Todo hay que decirlo

Convivir con el SARS-CoV-2 o tolerancia cero con él. Esas son las dos estrategias posibles ante la pandemia provocada por el coronavirus. Países como China, Australia o Nueva Zelanda dijeron que ‘al virus ni agua’ desde el primer momento. Y, hasta ahora, han conseguido buenos resultados. En España se decidió que convivir con el virus y llevar a cabo una campaña de vacunación masiva que abarcase el 90 por ciento de la población sería el camino más adecuado. Y, ahora, comprobamos que los resultados son más que aceptables. Al menos, hasta hoy. Y, las cosas como son, esto hay que ‘anotarlo en el haber’ del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Las cosas se han hecho muy bien desde que llegaron las vacunas; tanto como mal se hicieron casi todas las cosas anteriormente.

No obstante, deberíamos tener prudencia y no dejar de utilizar las mascarillas como si ya no pasara nada de nada. Y lo de los abrazos, besos y achuchones, deberíamos pensar en racionarlos. Y las distancias deberíamos mantenerlas intactas. No podemos olvidar que el coronavirus sigue en el mismo lugar en el que estaba y tiene la imperiosa necesidad de replicarse y seguir adelante gracias a las personas.

Sea como sea, hay que felicitar a los responsables de la sanidad en las distintas Comunidades Autónomas, en el Ministerio de Sanidad y en el Gobierno. Al César lo que es del César. Los que me leen saben que soy especialmente crítico con Pedro Sánchez, pero no quiero jugar a las trincheras ni en este asunto ni en ningún otro. Es injusto no reconocer los méritos a los que lo tienen.