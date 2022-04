Pepe Navarro, Ivonne Reyes, Emma García, y la llamada de teléfono

Pepe Navarro llamó al programa que presenta Emma García. Viva la Vida se llama. Se emite los fines de semana por la tarde. El señor Navarro llamaba para quejarse de las intervenciones que Ivonne Reyes está teniendo en Mediaset (la señora Reyes es una antigua pareja de este hombre que insiste en afirmar que el padre de su hijo es... Pepe Navarro). Pepe Navarro llegaba a decir que Reyes está yendo de plató en plató gracias a que ella es una de las personas a las que se estuvo espiando y que está incluida en la lista de personas relacionadas con la Operación Delux, ahora Operación Luna. Es decir, insinuaba que ella está facturando para que no demande a Mediaset. Algo así. Desde luego, el follón es nauseabundo, todo huele fatal y el futuro de Telecinco se oscurece.

Sea cosa sea, lo importante de ese momento en el que Pepe Navarro estaba llamando sinvergüenza a su expareja (la señora Reyes), estaba clamando al cielo pidiendo que no dieran oportunidad a mentir a su expareja y algunas perlas más que no interesan; al mencionar la relación de Ivonne Reyes con la Operación policial citada, el director del programa gritó que se cortara la llamada después de que Emma García dijera que se había perdido, que no sabía de qué hablaba (más cinismo es imposible). Una muesca más en la culata de la desvergüenza periodística y de la decencia.

Es bueno recordar que Emma García, al hacerse cargo de la presentación del programa, intento hacer un programa con entrevistas en profundidad, intentó hacer un periodismo de clase..., y no lo consiguió. Y es que para hacer eso hay que tener, lógicamente, mucha clase. Poco después, uno de los directores de programas como Sálvame se hizo cargo y convirtió un intento cochambroso y fallido de programa de calidad en una copia híbrida (entre Sálvame y la peor versión de cualquier programa de debates mediocre) que ha ido renqueando sin remedio. Emma García intenta aparentar ser una periodista de raza, una todoterreno, pero es un desastre que se tiene que conformar con hablar de temas superficiales, chuscos y aburridos con colaboradores como es el tal Avilés (un mamarracho insípido que grita y grita sin saber qué es lo que dice). Recuerdo el día que una colaboradora de Sálvame dijo que Emma García había sido reportera de guerra (mentira, por supuesto) aunque no recuerdo haber escuchado a la periodista decir que es falso y que la verdad es que ella, junto a un grupo de periodistas jóvenes, se hacía ilusiones con esas cosas. Nunca pisó una zona de guerra.

El tiempo pone todo en su sitio. Algunos son impacientes y creen que no es verdad, pero el tiempo hace su trabajo sin fallar nunca.