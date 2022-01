Periodo de devoluciones

Arranca hoy el primer día de masivas devoluciones en los comercios por esos regalos que no fueron del todo ilusionantes para el receptor. Tallas pequeñas, objetos repetidos e incluso detalles feos, se acumulan en los mostradores de las tiendas.

Hay presentes que no puedes descambiar por más que quisieras: ese jarrón horroroso regalado por la suegra que tienes que exponer sólo cuando visita tu casa y que, misteriosamente, se rompe por culpa de un balonazo del niño.

Luego hay otros que es imposible, como los paquetes de colonia y gel que venden en los supermercados y que han sacado a más de uno de un apuro. Estoy seguro que Bustamante ha vendido más colonias que discos.

Yo guardo con mucho cariño todos los seis de enero. Mis padres siempre me dieron todo lo que tenía y mucho más, excepto cuando mis notas eran paupérrimas y me castigaban sin Reyes. No fue ni un año ni dos, fueron bastantes, pero lo tenía más que merecido.

Ya siendo mayorcito, les pedí a mis padres una agenda normal y corriente. La quería del Hipercor porque estaba a diez euros y era muy cómoda para escribir. Mi madre, viendo que lo que había pedido era muy poco, pensó que tenía que regalarme una agenda un poquito mejor. El problema es que ese regalo fue todo un desastre.

La agenda no podía ser más fea la pobre, pero lo mejor se encontraba en su interior. Cuando empiezo a pasar hojas me dije, -¡Qué raro! Esto está equivocado. Hoy es jueves y aquí pone que es martes.

Cuando miré el año de la agenda, lo entendí todo. Ese regalo llevaba caducado un par de años. Lo pasó peor mi madre porque yo no paraba de reírme.

Habrá regalos caros y baratos, bonitos y feos, más grandes y más pequeños, pero lo que no tiene precio alguno es la intención de regalar, porque eso significa que la otra persona ha pensado en ti y eso no se puede devolver.