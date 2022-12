Petardos, cohetes y todo arsenal pirotécnico, la forma de ser incivico y sinvergüenza

Es la estampa de cada navidad o fin de año y nadie es capaz de poner coto a esta situación que cada año crece mas y mas y con mucho menos control. En la zona del Aljarafe es desmesurado la proliferación del material pirotécnico utilizado por mayores y jóvenes, siendo los primeros los que incitan, en muchos casos, a los jóvenes a lanzarlos sin control de ningún tipo. Afecta a personas con diferente dolencia y que en algunos casos producen la muerte y ataques de pánico a mascotas, vamos de poca vergüenza, y las autoridades no hacen nada por acabar con esta guerra sin cuartel y con los protagonistas de esta situación. Aunque la pirotecnia tradicional tiene una parte vistosa y muy bonita, también implica una problemática para una parte de la ciudadanía y de los animales domésticos y salvajes que viven en ambientes urbanos y semi urbanos. El ruido que provocan los petardos afecta gravemente a varios colectivos de personas sensibles, como personas de edad avanzada y otros que sufren enfermedades mentales, bebés y niños con hipersensibilidad al sonido o hiperacusia. Asimismo, también impactan negativamente sobre la mayoría de los animales que conviven con nosotros. En este sentido, el Comité de Veterinarios para la Protección de los Animales y el Comité Asesor para la Clínica de los Animales de Compañía llevan años contando los efectos que producen los petardos y cohetes que ya el día 22 de diciembre hasta el siete de enero es un continuo, no parar. Los profesionales han comentado en muchas ocasiones y con demostración cosas como estas: los animales son mucho más sensibles a los sonidos que los seres humanos, y que por ejemplo los perros, de media, tienen un rango de audición de 10.000 a 50.000 Hz, mientras que el del ser humano solo alcanza de 16.000 a 20.000 Hz. La distancia a la cual puede percibir un sonido un perro es cuatro veces superior a la de un humano. Su oído es cuatro veces más sensible que el nuestro y puede registrar 35.000 vibraciones por segundo. En el caso de los gatos, su oído está todavía más desarrollado, teniendo incluso una sensibilidad acústica superior, por lo que son todavía más sensibles a la contaminación acústica provocada por la pirotecnia. Importante a destacar es que el uso de fuegos artificiales solo está autorizado en acontecimientos de carácter cultural o festivo y que en general hay una prohibición en las Ordenanzas de contaminación acústica o de convivencia del uso de material pirotécnico fuera de los acontecimientos expresamente autorizados o de los lugares y las horas señaladas para hacerlo. Bien , aquí nada de nada, cada uno hace aquello que le viene en gana sin respeto para nadie y haciendo caso omiso a las leyes y ordenanzas, vamos que es una puñetera vergüenza cada año lo que vivimos en cada uno de nuestros barrios o pueblos de Sevilla. Los ayuntamientos suelen dictar bandos donde se concretan las condiciones para utilizarlos. Ahora bien, hay que decir que normalmente nada se cumple y se lo pasan por el forro de sus entretelas porque no hay una vigilancia estricta, haciendo casi imposible no sufrir los efectos. Ahora nos queda fin de año, así que tendremos que estar preparados para que los incívicos hagan de su capa un sallo y lancen todo tipo de material. Un día puntual hasta lo veo bien, pero la continuidad de estos artilugios es constante día tras día y a cualquier hora. Igual suena fuerte, pero este tipo de lanzamiento produce quemaduras en cara y manos de los sinvergüenzas, igual es la mejor manera para dejar de hacer el imbécil y aprender respeto y civismo.