Pisando a Lita Cabellut

No me interesan mucho las obras de arte de Lita Cabellut, la pintora aragonesa, y Rocío Molina, la bailarina malagueña, si he de ser sincero, cada día menos. Me interesaba cuando bailaba flamenco y fui el primero que dijo en Sevilla, en este mismo diario, lo interesante que era y que llegaría lejos en el mundo del baile. Tan lejos que se ha pasado tres pueblos y cinco aldeas, como mínimo. Ahora hay mucha polémica con lo del cartel de la Bienal, un cuadro de la citada pintora pisoteado por la bailarina en la Fábrica de Artillería de Sevilla. Naturalmente, la pelotera ha surgido y hay mofa en las redes sociales. He visto el vídeo de la performance y no se puede dar ya más ojana, cincuenta minutos de ojana, algo que en la malagueña es muy habitual desde hace tiempo. Que una cosa es ser una creadora y otra quedarse con el pueblo y, de paso, con el dinero de los contribuyentes a base de cuentos chinos. Ya está bien de que la Bienal se gaste el dinero en artistas que lo que hacen es insultar al flamenco. Andalucía está llena de pintores, fotógrafos y grandes diseñadores, muchos de ellos amantes del flamenco, que estarían encantados en hacer un buen cartel para la Bienal. Pero queda más moderno, supongo, por el rollo de lo contemporáneo y lo conceptual, encargárselo a Lita Cabellut, dicen que la artista española más cotizada en el mundo, aunque para muchos expertos, sin embargo, es un rollo macabeo, puro márketing. Vale, la pintora gitana es la autora del cartel y ahora llaman a Rocío Molina para que pisotee el cuadro durante casi una hora, en su presentación y en lo que han llamado una deconstrucción de la obra. Con el cante de la cantaora jerezana Juana la del Pipa, paradigma de la pureza jonda y gitana. Toma castaña conceptual. Así que ya tenemos polémica, no sé si inducida o no, antes de que se conozca la programación del magno festival sevillano. Algo se sabe ya, el protagonismo que va a tener el maestro Antonio Canales, por ejemplo. Por cierto, admirador de la misteriosa Lita Cabellut. Creo que va a ser una Bienal muy animada.