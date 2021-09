Pobresito/a mi niño/a

Menos mal que hay gente con corazón que se apiada de las pobres criaturitas de la ESO y no les exigen tantísimo esfuerzo como hacen para sacar adelante sus estudios. Es que no puede ser, los deberes que les roban la relación con los amigos, con los padres y con el móvil, la mascarilla que les roba el aire, la distancia de seguridad para que no se contagien, encima deben tener cuidado de lavarse las manos y para colmo me los pinchan en el bracito, pobrecita mi niña, pobrecito mi niño. Además, estudiando Enseñanza Secundaria Obligatoria, o-bli-ga-to-ria, en una democracia obligando a alguien a estudiar, a unas pobres criaturitas cuando deberían ser libres para decidir si quieren estudiar o no y además los padres deberíamos ser libres para mandarlos o no a hacer ese sacrificio.

Anda y que se lo pasen lo mejor posible en el colegio o en el insti, ya que no tienen más remedio que ir. Luego, cuando acaben, los ayudamos a que se vayan de excursión a Mallorca y organicen un fiestorro de cuidado, ¿qué se les va a pegar el virus?, ¡si por lo menos mi niño y mi niña son más fuertes que los cimientos de la catedral!, eso son tonterías. Y, ay como se le ocurra a alguien meterlos en un hotel con el rollo de que alguno se ha contagiado, me da igual que el que los haya encerrado sea del gobierno de Mallorca o de Menorca, me voy para allá y los denuncio y me presento delante de un juez o de una juez y como no arregle el follón lo denuncio también en otro juzgado y si hay que llegar al tribunal de la UE llego, mis niños en un hotel, encerrados, lo que les faltaba a los pobrecitos para crecer ya traumatizados del todo.

Para lo que sirve estudiar hoy que luego van a estar en el paro que les den lo más básico y se acabó, si es muy fácil: Cristóbal Colón abrió las puertas a un genocidio en masa de los pobrecitos indios de América; la República era muy buena y Franco muy malo; los migrantes son necesarios para levantar España; la mujer y el gay son buenos por naturaleza, como los indígenas; el hombre es violento por naturaleza, que ya lo dijo la Carmena, en sus genes lleva su agresividad, por tanto, el hombre carece de presunción de inocencia; en la educación sexual, lo único que tienen que saber es que las miradas de los hombres antes eran pecados de deseo y ahora delitos de micromachismo, por lo que hay que estar siempre en guardia; otras enseñanzas es que el maltrato puede empezar desde antes de nacer porque no se porten bien con una mujer en el parto. Y por supuesto cuando ya los bebés sean niños ellos sabrán si son niños o niñas, no hay que coartarles tampoco esa libertad. Y lo del lenguaje inclusivo, ahora se puede ser socialista y socialisto, comunista o comunisto, joven o jóvena, electricista o electricisto, en geometría un triángulo puede ser también una triángula y en matemáticas das por das es igual a cuatra.

Todo el que no se entere de este nuevo evangelio es fascista y aún así la bondad del progresismo le puede permitir obtener un título sin saberse todas estas cosas porque uno es libre para no sabérselas aunque ya se las enseñarán los medios de comunicación progresistas como la SER, eldiario.es, El Plural, Infolibre..., en fin los medios más serios e igualitarios. Porque la igualdad es muy importante y por eso todos los niños y niñas deben ser iguales de inteligentes con estas nuevas formar de enseñar tan humanas y de progreso.