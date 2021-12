Políticos... ¿Para qué sirven?

En ocasiones, ante problemas de importancia que pueden tener un alcance social o que afecta a las personas, se recurre a todas las puertas a las que se pueda llamar a fin de ayudar.

Instituciones, asociaciones y hasta partidos políticos... De estos últimos les voy a hablar para que comprendan mejor para que sirven cada uno y se caiga la venda de los ojos, además lo haré con nombres de formaciones para que no haya dudas y sin nombrar a los implicados para que no se les caiga la cara de vergüenza, aunque debería, pero a buen entendedor con pocas palabras bastan...

Como muchos lectores de El Correo de Andalucía saben, me encargo de la -entre otras- sección de animales y mascotas de esta publicación, por conocimientos e implicación. Debido a ello me pidieron ayuda los agentes de la Policía Nacional de la Jefatura de Blas Infante ante un problema que tenía con sus gatitos, con sus felinos, ya que “a un inspector con la connivencia del superior” no le gustaban e hicieron –estos últimos- lo imposible por echarlos de allí saltándose a la torera los derechos de la colonia feral establecida allí. Obviamente no les voy a hablar de este tema que sería motivo para que muchos se sorprendieran con «respuestas» e «historiales» de los cumplidores de la ley... De todo hay en la viña del Señor. Pero no, no les voy a hablar de eso.

Para salvar a la colonia y concienciar de lo que ocurría, se escribieron varios artículos sobre ello que tuvieron un gran alcance, se contó con la ayuda de diferentes asociaciones de protección animal que se desvivieron por hacer lo imposible y cuanto estuvo en su mano de lograr el «milagro» y, cuando no hubo más solución ante el «mangazo» oficial, tratar de poner en adopción a los animales más allá de las prácticas indeseables de zoosanitario -que mucho se podría hablar de ello y mucha información guardada hay, ojo-. Se llamó a muchas puertas, una de ellas la de partidos políticos, donde hay amigos y «amigos» tanto como en el poder de la ciudad o en la oposición pues, tal vez, podrían hacer algo. ¿Saben? NINGUNO de ellos movió un sólo dedo. NINGUNO.

Cada vez tengo más la impresión que sólo están para la época de elecciones, vender muchas promesas, muchas falacias y esparcir mierda del contrario sin mirar lo que tienen debajo de la alfombra. Son, en líneas generales, unos «bienqueda», unos «bienpuestos», con más interés en el voto que en ayudar, no nos engañemos.

Obviamente, al recurrirse a la alcaldía poca ayuda se iba a tener pues los mismos agentes de la policía escucharon que «quitar esa colonia de allí era de interés para el alcalde» -teniendo de testigos a los propios “nacionales”- según los «técnicos» de zoosanitario. Evidentemente con esas credenciales sobre decir que desde el partido de la alcaldía pocas respuestas se iban a tener. ¡Ah!, el partido es el PSOE, claro...

No crean que en la acera contraria, en el PP, hubo más respuestas, simplemente ni contestaban al respecto. Imagino que en elecciones si se acordaran y hasta se harán fotos con animales, ejemplo de indiferencia el que deberían tener, así les va, espero que sigan entretenidos con su guerra interna y el desangre...

Vámonos con partidos más extremistas -si si, extremistas-. En Podemos simplemente me contestaron que «no era un tema de interés». Es decir, que no les interesan los animales o lo que pudiera pasar con esta colonia feral. La respuesta de los «implicaditos» no tiene desperdicio, imagino que andarán buscando una cabeza pensante por que en el Sur carecen de ella.

En Vox ya fue sangrante, por recurrir a una persona conocida por mí que ante el problema sólo respondió: «Ein!» –algo así como: “¿Qué dices?”-. No debí explicarme con claridad o tenía un mal día, tal vez la cabeza no le daba para más ese día.

Y el remate fue PACMA que aún espero la respuesta a mis reiteradas peticiones. Si sí, PACMA, los defensores de los animales que han quedado a la altura del betún con este tema, por lo menos de cara a todos los implicados. Esperen que se lo repito: PACMA ha quedado a la altura del betún... y les va a votar la tía Rita, ¿ha quedado claro? Si esta es la ayuda a los animales de los animalistas más vale que los ayude Dios.

Bueno, pues tras todo ello sólo me resta decir -en una opinión muy personal y particular- que los citados tienen sólo intereses cuando a ellos les interesa -¡vaya juego de palabras!- y... ¿Saben? Me pregunto: ¿De qué me sorprendo? Si muchos de estos –que no todos, oiga- están para chupar del bote y poco más, si cuando hay un tema de interés social o animal -ya no sólo referido al tema que centró mi comunicación con ellos- no mueven un dedo no me quiero imaginar la de chanchullos que harán y que habrá cuando los mueven... En fin, es mi sensación personal, mi pálpito de la mal llamada «clase política» -digo mal llamada por que no tienen categoría para usar la palabra «clase»- era mala antes de esa petición de ayuda pero ahora, con argumentos, datos, correos guardados y mensajes, es aún peor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensarían? Muchos se que estáis al 100% conmigo y hasta más allá.

¡Ah! Se me olvidaba: luego llegarán las elecciones o cuando ellos -los partidos políticos- quieren que se sepa algo o se filtre algo –sin señalarse pero señalando a otro partido contrario- a la opinión pública y te llaman, y te escriben, y te piden que se les ayuden en mil ocasiones... Que lo hacen y mucho. ¿Saben? Yo me implico con los ciudadanos, con los problemas sociales, soy apolítico -más que nada por asco-, me implico con los animales y trato de ser de ayuda a los demás pero AVISO A NAVENGANTES: señores políticos y políticas, no llamen a esta puerta –la mía- cuando lo necesiten porque está cerrada. Espero que haya quedado claro, junto con mi opinión, para los cortos de entendederas y otros donantes de cerebro.