¿Por qué no Congresa y Borrasco?

Ya puestos, ni Congreso de los Diputados, ni Congreso de los Diputados y Diputadas ni Congreso. Mejor Congresa y ya está, ahí entramos todos y todas. Pero entonces cambiamos borrasca por borrasco y que se llame Glorio. Hala, que cada cual hable y escriba como le salga de las partes bajas.

Ya advertí hace poco que Carmen Calvo es una cruz que debemos llevar a cuestas entre todos y todas. Es la típica sociata, no tiene agallas para acometer lo complicado, lo esencial, y se dedica a lo secundario. No me extraña que termine por irse al juzgado y se cambie el apellido: Carmen Calva.

Ay, señor, la que nos espera a los columnistas de este diario. Gabriel Ramírez también la toma con las genialidades lingüísticas de la vicepresidenta primera, Manuel Bohórquez, que si Susanita ya no tiene ratón y servidor cuestionando la belleza de la princesa del pueblo, alias Belén Esteban. Con razón en una de las transformaciones de este periódico desaparecieron todos los columnistas más vinculados al PSOE, es que ya se las veían venir y el partido les da la vida y la muerte y, claro, escogieron lo primero y aquí nos dejaron a los carcas, lo que tienen que hacer ustedes es no leernos más para que no pierdan el buen camino o bien seguir poniéndonos verdes por ahí, por eso que llaman redes sociales que tan buena labor de catarsis y de desahogo llevan a término.

La verdad es que estamos asistiendo a un cambio progresivo radical en la sociedad, por fortuna para las mujeres y para todos los que comprendemos el abuso brutal que se ha hecho y se está haciendo con ellas. Puede que la señora Calvo sea la genio que va por delante y yo el macho que se resiste a perder sus privilegios, como ha ocurrido casi siempre en la historia. Pero me da en la nariz que a esta mujer lo que le interesa sobre todo son los votos, a fin de cuentas, su partido ha perdido algo así como 700.000 a pesar de la movida enorme del Día de la Mujer y del cerco feminista al Parlamento de Andalucía, en manos del machismo-fascismo, como de sobra se sabe.

¡Anda!, cuando escribo esto, el Word de mi ordenador no admite la expresión “la genio”, sólo permite “el genio”, escribo la genia y se niega también a decir que es correcto. Lo primero lo subraya en azul y lo segundo, en rojo, en rojo, nada menos, en lugar de hacerlo en rosa.

La señora Calvo va a tener que vérselas con las multinacionales tecnológicas del imperio USA, pero puede que a eso ya no se atreva a pesar de lo jodido que tienen al aceite de su tierra con los aranceles, ¿por qué no se dedica a eso con el mismo ahínco o más con el que persigue cambiar el idioma? Sin embargo, yo, ahora mismo, me voy al Juzgado de Guardia con el cacharro, se va a enterar el cabrón de lo que es un feminista, expresión que sí consiente el armatoste.