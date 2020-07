¿Por qué nos obligan, ahora, a usar las mascarillas?

¿Saben por qué nos obligan a usar mascarilla hasta en la playa? Porque somos unos irresponsables. El Gobierno, al acabar el estado de alarma, solo obligaba a usarlas si la distancia de seguridad no se pudiera mantener. Pero no hemos guardado esa distancia, no hemos utilizado las mascarillas como es debido y, seguramente, lo de lavarnos las manos lo hemos llevado regular. Nos dan unas instrucciones, no las cumplimos y, ahora, nos preguntamos cómo es posible que en la Junta de Andalucía se hayan vuelto medio locos con tanta seguridad.

Si todo sigue como hasta hoy, tal vez antes de acabar el verano nos metan en casa otro ratito, durante un par de semanitas más o menos. Así que cojan sus mascarillas, dejen de protestar, adviertan en casa a niños, jóvenes, adultos y ancianos de que la cosa está muy mala y que tienen que llevar mascarilla, y traten de evitar el desastre monumental que supondría un nuevo confinamiento.

Es falso que se respire peor con la mascarilla. Totalmente falso. Otra cosa es que sea más desagradable y más incómodo a causa del calor. Es falso que no sirva para nada el uso de la mascarilla. Dos personas con la mascarilla puesta (estando uno de los dos contagiados) reducen en un 97-99 por ciento el riesgo de contagio de la persona sana. Podemos sonreír a otros sin que nos vean. Y poner cera de asco sin que lo sepan. Son todo ventajas.

Vamos a evitar que la gente muera usando, nosotros, las mascarillas. No se me ocurre un gesto tan pequeño que sea tan importante como este. Ni más ni menos que salva vidas. Algunos especialistas afirman que si todo el mundo llevase mascarilla en todos los lugares posibles se lograría la inmunidad de rebaño. Casi nada. Hagamos el esfuerzo.