¿Por qué ser buenos?

Hoy en día eres bueno y pareces gilipollas. Si te preocupas por los demás sinceramente imaginan razones ocultas en tu comportamiento o suponen que buscas cariño y aceptación o que buscas recompensas posteriores. Antes, ser bueno era beneficioso socialmente (el Contrato Social): te preocupabas por los demás, eras comprensivo y cariñoso y eso te revertía personal y socialmente sin pedirlo, ¡era rentable! Pero con la masificación y el anonimato de las grandes urbes da igual que no seas bueno.

Si eres malo recibes tu castigo (legal o social), ok. Pero no estoy hablando de «ser malos», hablo de no ser buenos, de no ser ligeramente buenos, de no aportar algo más del nivel mínimo de comportamiento esperable en cualquier miembro de una sociedad. Ahora mucha gente se levanta, hace su trabajo cumpliendo unos mínimos y el sistema no le pide nada más y le da todo: le da derechos (una economía de servicios en funcionamiento, cobertura sanitaria, infraestructuras, etc.). Y puede no preocuparse por nada ni por nadie, sólo exigir al sistema que funcione, que le dé servicios, por más que su aportación sea la básica (o, a veces, ninguna).

El «sistema» está contento con que el individuo cumpla y no dé problemas. Pero es posible, con esta filosofía del sistema, que los individuos decidan no preocuparse por aportar nada. «Mi único incentivo, mi única motivación, es que me paguen», piensan. La gente va a lo suyo, es el resumen. Y no lo voy a criticar, lo que quiero pensar es ¿por qué no ir a lo tuyo?

Antiguamente, sospecho, había una mentalidad en nuestra sociedad que podemos llamar «Cristiana»: desde niños habíamos sido concienciados en que la vida era un examen para un premio o un castigo y «ser buenos» podía tener -en ese relato- un beneficio eterno y eso animaba a la gente a poner en práctica ese plus del que vengo hablando y, a lo mejor, esos actos terminaban por ser ejemplarizantes y así otros podían ver que el que aportaba recibía a cambio bienes: aprecio social y una especie de alegría interior por haber aportado.

Pero esa mentalidad ha pasado (ya ni los que se consideran cristianos de carnet aportan ese extra al mundo) (estoy generalizando burdamente, no creo que haya que aclararlo, ¿no?). Yo supongo que en pequeñas tribus, familias extensas convivientes, aldeas, pequeños pueblos, ser bueno repercutía directamente en el grupo y ese retorno era rentable y satisfactorio. ¡No pienso, ingenuamente, que la gente era más buena porque sí!, debía de serlo (somos una especie animal) porque obtenía un beneficio (aunque quizás luego se le quedaba una inercia -una «educación»- beneficiosa para todos).

Hoy ¿por qué ser buenos si entre la multitud nadie sabe que lo soy? ¿Cuál es el fundamento de la «bondad extra»? ¿Qué mueve a un ser humano a ser mejor? Cuando en Europa existe ya una enorme generación que no quiere tener hijos no sirve el argumento de «por dejar un mundo mejor para mis hijos y nietos»; y ya no parecen estar de moda los valores de «el deber cumplido», «el amor al trabajo», «el progreso de la Humanidad». Puede ser que cuando empiezas en un trabajo tengas esa ilusión, pero luego... Flota en el aire un cierto nihilismo, un «todo esto no sirve para nada» bien fundamentado que degrada el escenario social. Habría que inventarse algo, ¿no?: Un relato (a la manera en la que habla del «relato» Harari).

Es sabido que necesitamos incentivos, estímulos, para realizar cualquier tipo de tarea. Actualmente valen el prestigio, el reconocimiento, el dinero, la fama... Pero para los que se ven lejos de esos focos ¿cuál es su motivación? ¿Podría el Animal Humano ser bueno (extra de bueno) sin motivación alguna?

Si la gente supiera y se acordara de que hacer las cosas «bien» (más allá de hacerlas para salir del paso) o muy bien o excelentemente (o los que algunos llaman amar) produce una satisfacción interna plena, una especie de estimulación de todo tu ser que se concerta con todas sus capacidades potenciándose hasta un placer intelectual elevado, lo harían más a menudo. Pero también lo estarían haciendo por algo...

Por eso, cuando la gente no encuentra motivación también la comprendo. Es que es difícil ser buenos sin compensación alguna.