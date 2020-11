¿Por qué tantos empates electorales?

Ahora que ha terminado el suplicio del enconado empate en las elecciones en USA, creo que es pertinente preguntarse sobre el porqué las sociedades se dividen de manera tan casi diametral en sus resultados electorales (48 demócratas y 48 republicanos exactamente). ¡Este es el tema! ¡No estoy hablando de política! Hablo de cómo puede haber tantas situaciones de empate. Ha ocurrido en Estados Unidos, pero también en España (derecha-izquierda), Francia, Polonia, Irlanda, Inglaterra y por ninguna parte he leído bibliografía alguna que dé una pista de por qué esta absoluta división. Imaginemos que hubiera manipulación psicológica del electorado o que unos tienen mejores argumentos que otros o que hay millones de locos. ¡Vale! Pero ¿por qué ninguna opción consigue pasar de exactamente casi la mitad de los electores? ¡¿Qué misterio es este?!

Les planteo mi hipótesis: debe de existir un resorte antropológico que nos impele a equilibrar todo para que no venzan «unos» y acaben con los «otros». De hecho, parece tener que ver con el conflicto de «la verdad»: si creyéramos que una verdad existe y casi nadie se opusiera, nos dirigiríamos de cabeza todos hacia el mismo sitio. Quizás si todos opináramos lo mismo, nuestros actos habrían sido autodestructivos y nos habríamos caído por un precipicio en el pleistoceno. La tribu que ha sobrevivido es la que ha conseguido que siempre hubiera un número parecido de proponentes y detractores. No han dejado descendencia ni los toltecas que se suicidaron colectivamente en la era precolombina siguiendo a Titlacahuan, ni los 918 que siguieron al pastor evangélico estadounidense Jim Jones en 1978. Puro darwinismo. Somos, pues, hijos de pueblos en equilibrios de opinión.

Si la verdad no existe, el animal humano tiene que precaverse de no dejarse llevar por la tendencia, y la naturaleza nos impele a que lo equilibremos todo dividiéndonos. O si no, ¿qué?