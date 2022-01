Por supuesto que no jadeo

“Trata de no jadear cuando veas a Olvido Hormigos ahora”, se lee en el titular bajo foto. Bueno, pero esto qué es, abundan los machismos y micromachismos por todas partes según clasificaciones y calificaciones del ideario oficial y ahora resulta que los varones somos perros jadeantes que expulsamos baba por la boca si vemos a doña Olvido Hormigos tal y como se conserva por estas calendas. Ni que la señora Hormigos se hubiera convertido en una sardina en salmuera, en un arenque inmutable en el tiempo. Ella no tiene culpa de nada, el titular lo habrá puesto cualquier cazalectores en este nuevo periodismo amarillo y sensacionalista que tenemos al que ya se le condecora demasiado con llamarle periodismo. A estas cosas toda la vida de Dios las hemos llamado los periodistas “curiosidades”. Y, aunque no lo crean, a mí me ha despertado la atención el titular porque ni me acordaba de quién era la tal Olvido, nunca mejor empleada la amnesia si pensamos en el nombre de la moza.

Toda esta carga periodística nos llega desde el nuevo deseo de mantenernos pegados a las pantallas, mientras más visitas y más tiempo, más dinero para las grandes tecnológicas, sobre todo. Está bien que las empresas ganen dinero pero no a costa de decirnos machos cabríos a los caballeros y mozos, sedientos de sexo y jadeantes al ver la foto de una señora por muy bien que se conserve. A estas “noticias” se las denomina noticias anzuelo o clickbait que queda más vacilón en estos tiempos donde quien no diga una palabra en inglés en una charla y más si es académica es un badulaque.

Como soy muy curioso, para buscar a la señora Hormigos y poner su foto de cuerpo presente encabezando esta columna, en el sentido literal de la palabra, o sea, su cuerpo vivo tal y como está en la actualidad, he visto ya de paso a todas las damas porque, como me suponía, doña Olvidos está al final de una larga lista de famosas. Como ignoraba la forma de buscar directamente a mi deseada, he debido pasar por las fotos de todas. Se conservan muy bien las muchachas, dejando al margen a Concha Velasco que es una diosa incomparable, las felicito a todas por sus aspectos, en especial a Aitana Sánchez Gijón, Charo López y Ana Belén que parece ahora más joven que antes. Saco por mi cuenta del ranking (hoy estoy que me salgo con el inglés) a algunas demasiado jóvenes con treinta y tantos y cuarenta y tantos que van de anzuelo al cuadrado, aquí las que cuentan son las cincuentonas avanzadas, las sesentonas y las setentonas, por tanto, sale del anzuelo hasta la propia Hormigos puesto que me dice la clickbait que carga sólo con cincuenta primaveras , una chiquilla. Ahora bien, podríamos considerar que existe algo de periodismo si la clickbait contuviera una dosis de investigación y nos contara cuántos arreglos epidérmicos de todo tipo se han aplicado estas mujeres, si es que han procedido a ello.

Por supuesto nada de jadear, jadear jadeo yo ante mis dos alimentos preferidos: la paella y el gazpacho, pero la paella de verdad, la que me como en la tierra de mi padre, no eso a lo que llaman paella en multitud de lugares por aquí abajo como podían llamarlo arroz estilo serventesio. Jadeo antes de atacar a alguno de estos dos néctares del paraíso terrenal, no ante lo que deseen que jadee aunque, como habrán percibido, por la boca muere el pez, el caso es que yo mismo he picado y me he tragado el anzuelo. Soy tan moderno y tan machote que no me he podido resistir.