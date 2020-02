Practicando la desobediencia

Hoy que tanto se habla de feminismo transnacional, de redes de mujeres y de cultura como motor para propiciar cambios de paradigmas, me viene a la mente Las Insumisas y lo poco que se conocen los resultado del trabajo de este grupo de féminas. Las actrices Delphine Seyrig y Jane Fonda, la realizadora Babette Mangolte, la poeta y pintora Etel Adnan, la escritora y activista Kate Millett y la filósofa Simone de Beauvoir, entre otras, conformaron una auténtica gangs girls , con la que consiguieron dar voz a las mujeres, practicar el activismo y reivindicar su falta de visibilidad en un mundo patriarcal, usando para ello el lenguaje audiovisual.

Llevamos toda una vida observando e interpretando la realidad desde una posición supremacista, masculinizada... que no beneficia a una sociedad que tiene derecho a formarse y educarse sin sesgos de género. Hacer temblar los cimientos estructurales de la industria del cine, desafiar los roles de género normativos, incomodar al espectador/a para que active su lado reflexivo, construir masa crítica... pero sobre todo hacer cuestionamientos a lo estético, los sistemas de trabajo y el activismo.

Exposiciones como esta, nos ayuda a no perder de vista nuestros objetivos. Que el feminismo siga en este camino que ya trazaron otras mujeres para avanzar en un sector en el que necesitamos y exigimos estar presentes. Dejarnos de teorías y pasar a la acción. Que nuestros relatos sean valorados y tenidos en cuenta. Que cuando una mujer narra, sea esperado su discurso con la misma expectación y admiración que cuando lo hacen ellos.

Calladita estás más guapa (1976), Manifiesto SCUM (1976) y Maso y Miso van en barco (1976), son algunas de estas cintas audiovisuales que recomiendo rescatar para volver al origen y aprender de la sabiduría de todas estas mujeres que decidieron no callar más. Que nos enseñaron a cuidarnos y comunicarnos entre nosotras. Consiguieron que la cámara fuera parte de la escucha y filmaron relatos en primera personas sobre prostitutas en Lyon (Les prostituées de Lyon parlent, 1975 ) y abortos caseros (Y’ a qu’à pas baiser, 1971). El movimiento feminista se apropió de las nuevas tecnologías del video portátil en un gesto claro de desobediencia y emancipación, para hacer una crítica a la violencia hacia las mujeres y a los medios de masas.

“Me tiemblan las manos, no estoy cómoda, porque tengo tantas cosas que decir que rebosan. Son muchas las mujeres que llevan este exceso encima. Y eso justamente demuestra que su vida no es como debería ser. Y creo que es muy importante decirlo, porque es lo que yo padezco en este preciso instante y porque me parece que, como mujer, querría que se supiera que soy consciente de ello y que sé que mucha mujeres combaten esto conmigo”. Así hablaba Delphine Seyring, del grado de conciencia necesaria para luchar por nuestros propios intereses y el de otras mujeres, que reclaman ser escuchadas. Practicar la desobediencia, cuestionar los mitos, afrontar retos feministas que nos permitan construir mundo, sin pedir permiso ni disculpas. Alejarnos en definitiva de la sumisión.

@Pepavioleta