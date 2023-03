¿Prefiere usted a Amancio Ortega o al ‘Tito Berni’?

‘Tito Berni’ y, parece ser, otros dieciséis diputados del PSOE, se han gastado una pasta en cenas, drogas y putas; dinero que, por supuesto, no era suyo. La cosa era asignar obra pública a empresarios de forma irregular, llevarse una tajada de forma fraudulenta y ser una vergüenza para todos (este último no era uno de los objetivos de ‘Tito Berni’ aunque si es uno de los resultados). Sin embargo, no parece que el escándalo sea notable en la izquierda política española. Dicen alguna cosita y se vuelven a callar. Y es que a ellos les mola más liarse a guantazos con Amancio Ortega.

Amancio Ortega va a financiar con 30 millones el primer centro de cuidados paliativos pediátricos de España. A través de su Fundación, Ortega ha llegado a un acuerdo con otra fundación llamada ‘Porque Viven’ y se el centro de ubicará en Madrid.

El centro estará gestionado por la Fundación Porque Viven, que trabaja para desarrollar los cuidados paliativos pediátricos complementando los servicios públicos de salud, y cuya experiencia para atender a los menores y a sus familias ha servido de base para diseñar el centro.

Esto sí fue motivo de debate hace unos días. Cientos de tuits se publicaron porque Amancio Ortega volvía a donar unos millones para mejorar la vida de las personas. Y he creído importante recordarlo para respirar entre tanta inmundicia.

¿En manos de quién estamos? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¿Saldremos ilesos de este desbarajuste? Yo no sé contestar aunque una cosa sí tengo clara: en España necesitamos muchos Amancios Ortega y muchos menos Echeniques (le cito porque este sujeto ha demostrado tener una fijación enfermiza con Ortega), ‘Titos Bernis’ o políticos que no han trabajado en su vida y viven de un cuento peligroso y sangrante.