¡Qué bien, hace sol!

Decía el viernes Àngels Barceló desde la SER que tendríamos un buen fin de semana porque iba a hacer sol y subían las temperaturas. Menos mal que Pepa Fernández en RNE mostraba su enorme preocupación y afirmaba que en invierno debe hacer frío y nevar, sobre todo nevar. No sé a qué juegan algunos progres, por un lado, el calentamiento y por otro, qué bien que va a hacer sol y suben las temperaturas en un contexto donde en Valencia casi alcanzan la semana pasada los 30 grados y en el que en Soria y Segovia se están quejando con el calor que están padeciendo.

Yo he llegado a un estado interior donde se mezclan la impotencia y la resignación. A mí no me va a tocar mucha más jodienda climática de la que llevo sufrida, pero, ¿y mis hijas y mi nieta? ¿Cómo que no debe estar Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg​ al frente del movimiento contra los principales h. de p. que siguen provocando que el planeta se caliente, además de porque se calienta por hechos naturales, porque nosotros aceleramos ese proceso? Pues claro que tiene que estar ahí, y es una vergüenza las campañas mediáticas que he visto contra ella en medios como El Español. Lo que debe hacer ella y sus padres es procurar que se forme académicamente al tiempo que no deja de dar la lata porque es ella y sus hijos quienes van a sufrir toda esta barbarie, lo que es llamativo es que sea una sueca y no una sevillana la que esté dando el cante, es que en Sevilla gusta mucho el calor y, por Dios, una primavera sin solito, una Semana Santa sin solito, una Feria sin pasearse por esas calles del Real y asarse dentro de las casetas para decir que se está uno divirtiendo, un Rocío sin poder pisotear a gusto parajes naturales bajo el solito... Inimaginable. Pues a esos parajes naturales va a llegar el mar más pronto que tarde –en términos climáticos- y habrá que ir a ver a la virgen en bañador y los carros deberán ser flotantes, conducidos por gansos o por delfines.

Miren ustedes, los jaleos ecologistas y de Greta son necesarios, pero aquí no va a escarmentar nadie hasta que no suceda algo muy grande y grave, parecido a esas películas catastrofistas, sólo que sin chico y chica científicos jóvenes y guapos que llegan y lo arreglan todo porque el cine está para convertir la verdad en mentira y así podamos vivir más tranquilos. Y además no va a ver cambio de actitud hasta que los magnates del turismo y otras actividades no les digan insistentemente a sus colegas contaminantes que les están jodiendo los negocios y que ya está bien, o hasta que los contaminantes no se den cuenta del todo de que las energías alternativas son más rentables que las fósiles. El pueblo debe protestar, sin embargo, donde se toman las decisiones es arriba, arriba, la Historia no la mueve la gente, como creen de manera ingenua algunos intelectuales de la izquierda, la mueven los negocios de la minoría que controla el mundo.