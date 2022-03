¿Qué es verdad y qué es mentira en Ucrania?

Nosotros somos los buenos, ellos los malos. Sobre esa base, veamos los siguientes mínimos apuntes:

El Confidencial : “Ucrania denuncia otro ataque contra un hospital psiquiátrico abarrotado sin víctimas”. Fuente: Agencias. ¿Qué agencias? ¿lo ha contrastado alguien del diario que lo anuncia?, ¿alguien ha ido a ver el lugar de los hechos?

Abc : La OTAN teme un posible ataque químico de tropas rusas encubiertas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha expresado este martes su preocupación sobre un posible ataque químico de tropas rusas encubiertas y ha añadido que la alianza militar está «muy atenta» a ese riesgo, informa AFP. La Agencia France Presse (AFP) es la agencia pública de Francia, miembro de la OTAN. La Agencia Sputnik es la agencia oficial rusa, que está censurada. El lector no puede comparar las posiciones. Por otra parte, “temer”, “preocuparse” por algo que es “posible”, ¿es noticia? ¿O es intención de preocupar, sembrar alarma y manipular? Alguien puede temer morirse o la posibilidad de morirse porque esté enfermo, pero será noticia cuando se muera.

Abc . “Casi 100 niños muertos en Ucrania, según Zelenski. Cerca de un centenar de niños han muerto en la invasión rusa de Ucrania, según ha detallado el presidente, Volodímir Zelenski, durante su discurso de este martes ante los diputados canadienses ”. ¿Quién ha cubierto el discurso de Zelenski? Porque el pulsar el link no me lleva a él sino a unas desgracias familiares . De nuevo el discurso emocional. ¿Es Zelenski una fuente fiable? Todo lo que dice Zelenski - que le ha pedido a Biden que lidere el mundo - lo destaca la prensa occidental. Y más si los datos son emocionales, referidos a mujeres y niños. ¿Dónde está la verificación de sus palabras y el europeísmo de Zelenski?

En este link de El País se detallan noticias de los ataques de Rusia contra Ucrania en general y Kiev en particular, pero no hay ni una sola información que trate sobre los supuestos ataques que denuncian los medios rusos oficiales del ejército ucraniano y sus “guerrillas” contra población civil pro-rusa. Por tanto, todo lo que voy a constatar a continuación se ignora porque debe ser mentira. Nuestra información es eso, información, la del otro bando es propaganda falsa, además.

Leo en Sputnik y en RT que misiles ucranianos del ejército del país de Zerenski impactan sobre Donetsk ahora y desde 2014. Los medios occidentales no me dicen nada, todo eso debe ser mentira. Hay víctimas civiles allí, según los medios rusos. Debe ser propaganda, nadie se acerca a comprobar si es cierto o no, parece que los medios occidentales tienen órdenes de mirar para otra parte y fijarse sólo en las víctimas de Ucrania que son asimismo importantísimas, víctimas de una guerra que les llega desde arriba. Me dicen que la OTAN entrena a mercenarios en Ucrania y que Putin cree que las armas de Occidente servirán para que aumente el dolor en Ucrania y que hay a quien le interesa que la guerra siga adelante. Leo y oigo la existencia de laboratorios en Ucrania financiados por EEUU para fabricar armas químicas, la supuesta presencia de armas de destrucción masiva en Irak -que luego se demostró falsa- bastó para invadir Irak. Me dicen los medios rusos que el famoso hospital de Mariúpol alcanzado por misiles rusos matando a mujeres embarazadas y a niños, estaba abandonado desde hace tiempo y ocupado por guerrilleros contrarios a las fuerzas guerrilleras pro-rusas. Todo debe ser mentira, soy un auténtico capullo, un ingenuo engañado por Putin, debo enderezar mi derecho a dudar, a comprobar por mí mismo la autenticidad de las informaciones sobre la base del derecho a una información veraz que me asiste según la constitución de 1978 que yo mismo voté en aquel año. Con ella en la mano he condenado a los independentistas de Cataluña, al infantilismo de la izquierda española, al anquilosamiento de la derecha, y he reivindicado a España como país que debe mirar al futuro y enorgullecerse de muchas de las acciones históricas de su pasado.

Claro que si partimos de la base que todo lo que no sea Occidente es un elemento negativo y yo no deseo admitir esa simplicidad propia de un cuento de hadas o de La bella Occidente y la Bestia Rusia, todo lo que me ocurre -buscar la verdad o lo más cercano a la verdad como es obligación de todo periodista y todo científico- es mera quimera que se confunde con ser un partidario de Putin y de la muerte. Sin embargo, si no es molestia, me gustaría pensar por mí mismo.