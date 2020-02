Dijo ayer la ministra María Jesús Montero, que “España está preparada para el coronavirus” Faltaría más, con cuatro infectados y, por suerte, ningún fallecido todavía. La Organización Mundial de la Salud dice que el mundo no está preparado para una pandemia, de serlo al final el coronavirus, y la trianera echándole ovarios como la que se enfrenta a un gatito en la calle. Eso está bien. Me recuerda aquello del padre de Manolo Caracol, cuando le dijo a un camión que casi lo pilla en un paso de peatones: “Los cojones, en Despañaperros”.

No dudo de que estemos preparados para lo que pueda venir, porque somos un país potente y hemos demostrado ya muchas veces que cuando queremos podemos ser los mejores. Desde luego, preocupa este virus porque ha llegado ya a nuestro país y en uno cercano como es Italia están al borde de un ataque de histeria. No es para menos, aunque las cifras de muertes por esta causa no sean aún como para alarmar tanto a la población. Es una nueva enfermedad y en realidad es verdad que nadie puede asegurarnos que no va a llevarse por delante a cientos de miles de personas este mismo año.

Me extraña que no haya más información fiable, lo que me hace dudar de que todos estén actuando como deben. Por ejemplo, que no se insista en que la mayoría de los fallecidos sean personas muy mayores que tenían otras complicaciones de salud. Cada año mueren en nuestro país miles de personas a causa de la gripe común. El pasado año fallecieron de gripe muchas más personas de las que han muerto por el coronavirus en todo el mundo. Y quiere la ministra que estemos tranquilos, porque “estamos preparados”. Vale. Mueren miles de personas por la gripe buena y dice que estamos preparados para la mala.

¿A quiénes les interesa que estemos hasta las trancas con este virus que de momento no ha matado a nadie en España? ¿Se imaginan que el coronavirus matara a más de cien mil personas este año, como pasa con el cáncer? Nos quieren con miedo, eso está claro: a las enfermedades, las crisis económicas, la delincuencia, la ultraderecha o la ultraizquierda, el fascismo, el comunismo, las carreteras, etc. El coronavirus no va a matar a tantas personas en el mundo porque no es un virus tan agresivo como se piensa y, de hecho, la mayoría de los infectados se salvan.

Cuando venga con fuerza y nos barra, que diga entonces la ministra que estamos preparados. O sea, los cojones, en Despeñaperros.